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美股早盤／通膨緩解吹響反攻號角 那指漲1.7%、特斯拉大漲7.6%

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
紐約三大指數12早盤普遍上漲，科技股發動反攻。路透
紐約三大指數12早盤普遍上漲，科技股發動反攻。路透

美股三大指數12日早盤普遍上漲，美國上月通膨趨緩，緩解了市場疑慮，投資人也搶進近來跌深的科技股

道瓊工業指數早盤一度上漲0.5%，隨後由紅翻黑，目前平盤波動；標普500指數漲逾1%、特斯拉、輝達分別大漲7.6%與5.2%，帶動那斯達克指數跳漲1.7%。費城半導體指數漲3.5%、台積電ADR漲3.3%。

美國勞工部統計局公布，2月消費者物價指數（CPI）年增率從1月的3.0%掉到2.8%，且比經濟學家預期的2.9%還要低。剔除食物和能源的核心CPI年增率為3.1%，也低於市場預期。

美股近來的賣壓，部分源自於市場擔心美國總統川普反覆的貿易政策，恐推升通膨與拖累成長，可能引發所謂的「停滯性通膨」。隨著最新的通膨數據出爐，市場疑慮獲得緩解，也可能為聯準會（Fed）提早降息鋪路。

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