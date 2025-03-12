快訊

誇張！台南蝦皮物流貨車大迴轉 竟占快車道卸貨違停23分鐘

明起4天雷雨狂炸！周日低溫急凍僅10度 下周挑戰寒流

再戰！侯漢廷向國安局檢舉沈伯洋 危害國家安全

聽新聞
0:00 / 0:00

Puma財測失望股價一度瀉25% 估今年營收成長疲軟、獲利下滑

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
德國運動用品商Puma預估今年全年營收成長疲軟、獲利下滑。路透
德國運動用品商Puma預估今年全年營收成長疲軟、獲利下滑。路透

德國運動用品商Puma預估今年全年營收成長疲軟、獲利下滑，理由是遭遇貿易爭端和匯率波動等挑戰。由於Puma財測令人失望，該公司股價12日盤中暴跌25.2％至21.25歐元。

該公司表示，不計匯率影響，2025年營收增幅將為低至中個位數百分比；相形下，去年營收成長4.4%至88億歐元（96.1億美元）。今年息稅前盈餘（EBIT）將在4.45億-5.25億歐元（4.859億-5.733億美元）之間，低於去年的6.22億歐元。

Puma表示，持續的地緣政治緊張和經濟挑戰，特別是貿易爭端及匯率波動，將打擊該公司的今年表現。

該公司預估，由於美國與中國大陸需求疲軟，今年第1季不計匯率影響的營收增幅將低於去年同期；本季EBIT預料將遠低於去年同期的1.59億美元。

RBC資本市場公司分析師達達尼亞（Piral Dadhania）表示，儘管Puma管理層對SpeedCat、Palermo以及Mostro等運動鞋系列持正向態度，但全年財測非常疲軟，並暗示品牌和產品發展勢頭將面臨挑戰，這份新的財測在各方面都不如分析師的預期。

達達尼亞說：「一方面，我們可以將今天的預測框架視為全面的預期調整；然而，另一方面，這可能是更長期及結構性問題的徵兆，顯示財測可能一直不能達標。」

PUMA 分析師 品牌 德國 營收 運動

延伸閱讀

川普裁撤NASA首席科學家

接力棒這樣用？美高中生賽跑彎道超車 對手疑「輸不起」偷襲爆打頭

NBA／獨行俠前景黯淡？傳戴維斯可能選擇提前「關機」

波蘭因應安全挑戰 啟動全國民用機場升級為軍民兩用

相關新聞

美股早盤／通膨緩解吹響反攻號角 那指漲1.7%、特斯拉大漲7.6%

美股三大指數12日早盤普遍上漲，美國上月通膨趨緩，緩解了市場疑慮，投資人也搶進近來跌深的科技股。

軍備擴充時代來了！德最大軍火商萊茵金屬訂單直線上升

鑑於烏克蘭戰爭的後果以及世界政治格局的變化，德國最大的軍火企業萊茵金屬（Rheinmetall）業績明顯上升。去年的銷售額升至約98億歐元，比2023年高出36%。該企業在杜塞爾多夫宣布，利潤上升61%，達到約15億歐元，為該公司歷史上最高。此外，訂單額也達到新高，為550億歐元，比前一年高44%。2021年底，也就是烏克蘭戰爭爆發前，該公司的訂單額還僅為245億歐元。

Puma財測失望股價一度瀉25% 估今年營收成長疲軟、獲利下滑

德國運動用品商Puma預估今年全年營收成長疲軟、獲利下滑，理由是遭遇貿易爭端和匯率波動等挑戰。由於Puma財測令人失望，...

印度電信商攜手SpaceX 為本地市場提供星鏈服務

印度億萬富豪安巴尼（Mukesh Ambani）旗下的電信公司Jio Platforms今天宣布，已與馬斯克（Elon ...

川普貿易政策帶來不確定性 亞股收盤互有漲跌

投資人對於美國總統川普（Donald Trump）反覆無常的貿易政策感到擔憂，同時愈來愈擔心他的關稅措施可能造成美國經濟...

印尼學者：盼台積電助攻半導體發展 根留台灣最重要

印尼晶片設計合作中心主席阿迪諾表示，半導體產業已是國家發展計畫之一，現正著重培養人才、晶片設計和吸引外國投資。他希望，台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。