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軍備擴充時代來了！德最大軍火商萊茵金屬訂單直線上升

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鑑於烏克蘭戰爭的後果以及世界政治格局的變化，德國最大的軍火企業萊茵金屬（Rheinmetall）業績明顯上升。 美聯社
鑑於烏克蘭戰爭的後果以及世界政治格局的變化，德國最大的軍火企業萊茵金屬（Rheinmetall）業績明顯上升。 美聯社

德國之聲中文網）鑑於烏克蘭戰爭的後果以及世界政治格局的變化，德國最大的軍火企業萊茵金屬（Rheinmetall）業績明顯上升。去年的銷售額升至約98億歐元，比2023年高出36%。該企業在杜塞爾多夫宣布，利潤上升61%，達到約15億歐元，為該公司歷史上最高。此外，訂單額也達到新高，為550億歐元，比前一年高44%。2021年底，也就是烏克蘭戰爭爆發前，該公司的訂單額還僅為245億歐元。

此後，該軍火商的客戶訂單直線上升：聯邦國防軍以及其它北約國家大舉購買，並且未來可能會投入更多資金。萊茵金屬制造坦克、火炮、軍車、防空系統、無人機和彈藥。該企業如今八成銷售額來自軍用物資，作為汽車供應商的業務則失去重要性。

增長前景前所未有

公司董事長帕佩爾格（Armin Papperger）表示，已經大規模提高了產能，還將繼續擴大。「歐洲開始了擴充軍備的時代」，他說道，也讓萊茵金屬未來數年有前所未有的增長前景。他預計，2025年萊茵金屬的營業額將上升25-30%，利潤也將繼續增加。

而布魯塞爾和柏林最新發出的政治信號，可能顯著提高軍事方面的投資，或對萊茵金屬的業績更添助推力。該公司表示，目前的增長預測尚未考慮到最新的政策發展。

該公司稱，因此，今年可能逐漸調整增長預測。美國總統川普要求歐洲增大軍事投資，提高自我防衛能力。

據萊茵金屬提供的數字，去年共有雇員27244人，比2023年增加649人。其管理總部在杜塞爾多夫，最大的工廠在下薩克森州的翁特呂斯（Unterlüß）。另一個重要的生產地點是卡塞爾市。

（德新社）

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