印度電信商攜手SpaceX 為本地市場提供星鏈服務

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中央社／ 孟買12日綜合外電報導
印度億萬富豪安巴尼旗下的電信公司Jio Platforms今天宣布，已與馬斯克的太空探索科技公司簽訂協議，將向客戶提供星鏈衛星網路服務。路透
印度億萬富豪安巴尼旗下的電信公司Jio Platforms今天宣布，已與馬斯克的太空探索科技公司簽訂協議，將向客戶提供星鏈衛星網路服務。路透

印度億萬富豪安巴尼（Mukesh Ambani）旗下的電信公司Jio Platforms今天宣布，已與馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX）簽訂協議，將向客戶提供星鏈衛星網路服務。

法新社報導，此公告緊接著競爭對手、電信巨擘巴帝電信（Bharti Airtel）前一天簽署類似協議，並且是在馬斯克與安巴尼的公司就衛星頻譜分配問題發生爭執數月之後。

星鏈（Starlink）透過低軌道衛星為偏遠地區提供高速網路服務，但其在印度的潛在部署計畫已在印度引發從掠奪性定價、到頻譜分配等問題的激烈爭論。

不過，隨著全球人口最多的國家印度準備推出大規模衛星寬頻服務，SpaceX和印度電信業者Jio Platforms顯然已決定攜手合作，共同推動這項服務的普及。

根據聲明，這項協議將使Jio Platforms在其「零售門市提供星鏈設備」，並協助「支援客戶服務安裝與啟動」。

聲明指出：「雙方將利用Jio Platforms作為全球最大行動網路業者（以網路流量為準）的地位…提供可靠的寬頻服務，範圍涵蓋印度全國，包括最偏遠和鄉村的地區。」

Jio Platforms還補充說，協議的生效取決於「SpaceX獲得在印度銷售星鏈的授權」。

路透社報導，星鏈自2022年以來一直等待在印度商業營運的許可，但目前尚未有明確的決定時間表，延遲的原因包括國家安全問題等考量。

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