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川普貿易政策帶來不確定性 亞股收盤互有漲跌

中央社／ 香港12日綜合外電報導
投資人對於美國總統川普反覆無常的貿易政策感到擔憂，亞洲各國股市今天收盤漲跌互見。 示意圖／AI生成
投資人對於美國總統川普反覆無常的貿易政策感到擔憂，亞洲各國股市今天收盤漲跌互見。 示意圖／AI生成

投資人對於美國總統川普（Donald Trump）反覆無常的貿易政策感到擔憂，同時愈來愈擔心他的關稅措施可能造成美國經濟陷入衰退，亞洲各國股市今天收盤漲跌互見。

法新社報導，川普以龐大的貿易不平衡為由，試圖對全球合作夥伴施予更大壓力，並向這些國家的產品課徵或揚言徵收高額關稅，因此全球市場本月經歷了劇烈波動。

最新進展是所有進口到美國的鋼鋁製品都課徵25%關稅，該措施於格林威治標準時間12日4時生效，這影響到巴西、韓國等眾多國家以及歐盟。

加拿大安大略省（Ontario）近日對輸往美國境內3個州的電力徵收25%附加費後，川普昨天揚言要向加拿大輸美的所有鋼鋁加徵25%關稅，關稅調升至50%。但安大略省暫停徵收電力附加費後，川普取消了加徵鋼鋁關稅的計畫。

川普貿易政策反覆無常加深了市場的不確定性，並使波動率指數（VIX）升至去年8月以來的最高點，這項指數又稱「恐慌指數」。

東京、新加坡、首爾、雅加達和台北股市，今天都收漲。

但香港、上海、威靈頓、雪梨、曼谷與馬尼拉股市都收跌。

亞股 川普 美國 關稅

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