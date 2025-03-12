產業供應鏈往東南亞移動 泰國抓緊趨勢盼吸外資

美國總統川普上任後大打關稅戰，產業供應鏈往東南亞移動，泰國抓緊機會希望吸引外資赴泰投資，將著重半導體和綠色產業等，泰國副總理兼財長預期今年經濟成長率可衝破3%。

泰國投資委員會（Board of Investment）今天舉行「點燃泰國：投資無限機會」（Ignite Thailand: Investin Endless Opportunities）研討會，邀請來自各國的企業主，期盼藉由說明政策誘因吸引更多國外投資。

近幾年受美中貿易戰影響，產業生產基地和供應鏈從中國移出早已是趨勢，美國總統川普（DonaldTrump）今年初上任後大打關稅戰，對中國產品加徵關稅，企業持續調整生產基地，東南亞成為許多企業首選，泰國希望搭著此波趨勢，持續創造投資機會。

泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）今天受邀在研討會中進行主題演講，她指出泰國經濟目前遇到很大的挑戰，希望和各界合作找到新的投資領域，泰國致力發展人力資源和基礎設施，目標在打造泰國成為區域的投資、數位和物流中心。

她也強調泰國看重半導體產業、數據中心和雲端中心，由政府提供獎學金，讓年輕學子學習未來產業所需要的技術，幫助外商訓練人才，並吸引全球人才來到泰國。

泰國副總理兼財政部長皮猜（Pichai Chunhavajira）接著發表演說，皮猜指出，現在有地緣政治危機，但同時也給泰國帶來機會，現在正是到泰國投資的機遇，泰國決心要成為區域的投資中心。

皮猜指出，泰國在30到40年前經濟有兩位數的成長，但逐漸放緩，到了COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間甚至降到了2%，疫情後經濟反彈，今年泰國政府朝向3%到3.5%的目標前進，但3%只是今年的目標，不會是長期目標。

皮猜指出，以汽車和電子產業來說，泰國已經有完整的供應鏈，現在要做的是強化供應鏈、加強基礎設施、改善生產效率，他並指出，以電子產業為例，泰國目前處於中游，未來要提升向上游產業前進，期盼讓泰國成為區域的總部。

他也指出，泰國力求產業轉型，投注心力在生物、有機、綠色和循環產業上，以租稅誘因和法規支持，發展綠色科技和再生能源，致力於2050年達到碳中和目標，並在2065年達到零碳排放。