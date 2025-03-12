美國漁業科技新創Valtec 完成200萬美元Pre-Seed輪募資

美國新創Valtec近期成功完成200萬美元Pre-Seed輪募資。投資人包括台灣的SparkLabs Taiwan、東南亞的Wavemaker Partners、DRONE FUND，及來自矽谷的知名天使投資人，包括Guitar Hero共同創辦人Kai Huang，以及Twitch共同創辦人Kevin Lin。

Valtec是以AI技術驅動，致力於改變商業漁業產業，透過整合AI系統與多種漁業應用感測器，包括鳥類雷達、聲納、衛星數據與無人機影像，大幅提升圍網鮪魚捕撈的作業效率與永續發展性。在投資人策略資源的支持下，Valtec 正加速發展，並期望引領漁業朝向永續發展。

Valtec執行長John Keh曾任美國空軍無人機操作官，退役後成為美國外送新創Caviar的第三號員工，負責紐約與洛杉磯辦公室的成立，帶領公司打下美國西岸市場，並以超過一億美元的價格成功出場。創業Valtec（8477）則結合過去在食品供應鏈、餐飲外送產業以及美國空軍時期的無人機技術經驗，利用AI技術確保全球漁業供應的永續發展，保護海洋資源

Valtec希望以AI提升商業漁業作業，減少混獲、提升作業效率，新的策略投資者將協助Valtec進入亞洲市場、擴大策略合作、以及協助串聯日本無人機產業資源，將Valtec的AI技術應用場景拓展至更多產業。

Wavemaker Partners共同創辦人暨合夥人Andy Hwang表示，鮪魚漁業正快速走向更永續的營利方式。過去一艘大型圍網漁船每年光燃料成本就超過100萬美元，透過AI和無人機技術提升作業效率，並防止過度捕撈，讓當地漁業廠商每次航行的都能降低20%的燃料，同時提高單次捕撈利潤超過30%。