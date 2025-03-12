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全球智慧手表出貨量首見下滑 Apple Watch銷售動能減緩

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
研調機構的報告指出，2024年全球智慧手表出貨量下滑7%，是歷來首見。圖為Apple Watch Series 10。本報系資料照片
研調機構的報告指出，2024年全球智慧手表出貨量下滑7%，是歷來首見。圖為Apple Watch Series 10。本報系資料照片

根據研調機構Counterpoint Research最新報告，2024年全球智慧手表出貨量下滑7%，是歷來首見，主要是蘋果出貨減少，因為基本款智慧手表升級變慢。

報告指出，蘋果2024年在智慧手表市場市占率為22%，維持龍頭地位，但出貨量年比大幅下降19%。蘋果手表面臨出貨困境在北美尤其明顯，原因是沒有如市場預期推出像是Apple Watch Ultra 3等款式，而且現有Series 10的新功能有限，導致消費者不願意購買。

分析師將蘋果手表銷售下滑的原因歸咎於競爭加劇、S10列升級幅度不大，且與醫療科技公司AliveCor和 Massimo 專利糾紛問題影響了去年上半年的銷售。此外，蘋果的平價表款在印度銷售疲弱，由於這類入門款手表沒有進行重大升級，導致消費者需求消退。

相較下，三星和小米的市占率分別提升至9%和8%，分居市占第三、四名；華為的市占第二，占有率達13%。

報告指出，三星的智慧手表出貨量去年增加3%，受到Galaxy Watch 7、Ultra和FE系列等新表款刺激銷售。小米則是首度擠入前五大品牌，主要因Watch S1和紅米手表系列受到歡迎。

中國大陸超越北美和印度，成為全球第一大智慧手機市場，要拜華為、小米和Imoo等大陸本土品牌帶動所賜。當地產品組合多元化，包括兒童適用的智慧手表，吸引了各種消費群體。

展望未來，Counterpoint預測智慧手表市場緩慢復甦，預料2025年僅有小幅個位數成長。包括Android和iOS系統在內的未來智慧表款預期會提升AI功能並強化健康感測。這些感測器能偵測像是心悸、睡眠呼吸中止症、高血壓和糖尿病。各品牌可能會聚焦於讓升級的健康功能獲得監管核准，重燃消費者興趣並帶動市場復甦。

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