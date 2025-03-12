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半導體業工時上限喬不攏 南韓政府擬鬆綁特別延長制

中央社／ 首爾12日專電
南韓針對半導體產業研發人員的每周工時上限鬆綁議題爭論不休。 示意圖／路透社
南韓針對半導體產業研發人員的每周工時上限鬆綁議題爭論不休。 示意圖／路透社

南韓針對半導體產業研發人員的每周工時上限鬆綁議題爭論不休，南韓政府今天公布特別延長工時許可制補充方案，擬最快下週起實行，讓企業可一次性個案申請延長工時期間由3個月拉長為6個月。

特別延長工時許可制允許企業在不得已情況下申請將勞工每週工時延長至64小時，一次期間為3個月，可申請延長3次、每次3個月，共12個月。

南韓勞動部今天在國情懸案相關長官會議上公布針對半導體研發人員的補充方案，將一次許可期間放寬為6個月，前3個月每週工時達64小時，後3個月為60小時，之後可再申請一次、延長6個月，減少業者準備繁瑣申請資料與審查的時間。

為保障勞工健康，補充方案將勞工健康檢查列為必須項目。為避免許可制遭濫用，也規劃設置線上申訴系統。勞動部表示，新方案預計最快下週起實施。

南韓總統辦公室在方案公布後聲明，這只是為了挽救南韓半導體產業的急救措施，強調最根本問題還是得將鬆綁半導體研發人員工時上限的法規納入正在國會討論的半導體特別法。

隨著半導體市場競爭越發激烈，南韓政府及產業界認為每週52小時工時上限限制了半導體產業發展，執政黨國民力量提案將半導體產業列為工時上限的例外，但遭到在野黨反對，目前仍滯留國會，無法達成共識。

今天發布許可制補充方案後，產業界大表歡迎，南韓經濟人協會發表聲明指出，半導體是未來尖端產業的基礎，希望儘速通過法律、制度上的支持，擴大產業技術革新與競爭力。大韓商工會議所也呼籲國會儘速通過法案，讓年輕研發人才能有更彈性的工作空間。

代表勞方的南韓勞動組合總聯盟則批評，每週52小時上限本就是為根除長時間勞動的惡劣工作環境，這次鬆綁許可制無疑會威脅半導體產業勞工的生命健康，憂心每週64小時工時上限今後可能擴及其他產業。

值得注意的是，由於許可制申請資料繁雜，且須取得勞工本人同意，實際上並不容易申請。據南韓勞動部統計，去年以研究開發為由申請延長工時的案件比例僅占整體的0.5%。這次制度鬆綁後是否可能增加，仍待觀察。

半導體 南韓 工時

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