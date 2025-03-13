馬斯克參政後…特斯拉股價連數周下跌 該換執行長？分析師：陷兩難

馬斯克加入政府，就荒廢原本的事業？特斯拉（TSLA）股價在當地時間10日收盤暴跌15.43％，創下2020年後單日最大跌幅，外界將矛頭指向執行長馬斯克頻繁參與政治有關，他在接受《Fox Business》訪問時也坦承，經營企業方遇到「極大的困難」，而投資人也希望馬斯克回到本業，好好經營自己的事業。不過，也有分析師力挺特斯拉正在「最創新的階段」，總會盼到市場低估反轉時刻，到底他怎麼看？

「從長遠來看，一切都會好轉的，」特斯拉股價暴跌後，馬斯克在X上樂觀看待。根據《富比世》報導，特斯拉（TSLA）股價10日已正式跌破去年11月川普勝選前的水準，也就是說，原本在選舉後一度高達91%的漲幅，已全數回吐。

自從馬斯克出任政府效率部（DOGE）負責人以來，特斯拉股價連續數週下跌，市值蒸發超過50%，相當於8000億美元。特斯拉的重挫，也帶動美股整體下滑，科技股為主的納斯達克指數大跌近4%，為2022年以來最大單日跌幅。

雖然特斯拉（Tesla）投資人希望馬斯克回歸，但他向《Fox Business》指出，他預計在川普政府內再待一年。

馬斯克2月20日出席保守派組織CPAC年會，接受仰慕者阿根廷總統米雷所贈的大電鋸，支持馬斯克大砍聯邦政府冗員，杜絕貪污濫用的惡習。美聯社

華爾街看衰特斯拉前景

除了在政府效率部和特斯拉，馬斯克的業務版圖，還有社群媒體X、太空探索公司SpaceX，以及腦機介面公司Neuralink。當被問到如何兼顧龐大事業時，馬斯克苦笑回應非常困難，並表示：「我只是希望讓政府更有效率，消除浪費與詐欺，事實上，我們進展良好，至今每日節省金額已超過40億美元。」

不過，市場更擔憂他的特斯拉事業狀況。

《CNBC》提到，受特斯拉新車銷量下滑，以及馬斯克遲遲未更新低價車款計畫的影響，華爾街多家投資銀行對特斯拉的前景表達擔憂。

本週，美國銀行（Bank of America）、貝爾德（Baird）和高盛（Goldman Sachs）等機構，均下調特斯拉的目標股價。美銀將特斯拉目標價，從490美元調降至380美元，理由是銷售疲軟與缺乏新產品消息。高盛則將目標價從345美元降至320美元，並指出，特斯拉在美國部分地區、歐洲及中國市場的電動車銷量，在今年前兩個月均出現下滑。

此外，特斯拉在中國市場面臨來自本土競爭對手的激烈競爭，這些品牌的智慧駕駛系統不需要額外付費，而特斯拉的FSD（Full Self-Driving，Supervised）仍然作為高價選配。貝爾德則將特斯拉加入「看跌新選擇」名單，認為該公司正準備轉向新款Model Y的生產，而產線調整將影響供應端，進一步增加銷售壓力。

除了公司營運，《CNBC》指出，市場擔憂馬斯克的政治立場，和他在川普政府中的角色，會加劇特斯拉品牌形象的衝擊。

舉例來說，馬斯克在社群媒體上多次發表爭議性言論，包括攻擊不支持他的法官，甚至推廣與俄國相符的錯誤資訊，影射烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）。報導指出，美國及歐洲的反特斯拉情緒近期不斷升高，特斯拉工廠與設施甚至遭遇疑似縱火與破壞等事件。

一向支持特斯拉的環保媒體《Cleantechnica》日前發表專欄文章，討論車主是否應該拋售特斯拉，甚至建議特斯拉董事會應考慮撤換馬斯克。

投資人質疑馬斯克分身乏術

《商業內幕》指出，曾在特斯拉工廠地板上過夜、親自監督生產的馬斯克，如今卻被報導稱在DOGE的辦公室地板上睡覺，投資人擔心，馬斯克對特斯拉的關注度已大幅下降，與過去相比顯得心不在焉，

除了特斯拉，馬斯克還同時經營SpaceX、X、xAI和Neuralink，並且是十多個孩子的父親。此外，特斯拉在歐洲和中國的銷售大幅下滑，投資人似乎找不到太多值得興奮的理由。

投資人不滿的情緒，也反映在市場數據上。

零售投資平台StockTwits上最近進行一項非正式民調，詢問「馬斯克在DOGE工作是否正在傷害特斯拉？」結果顯示，60%受訪者認為，「是的，特斯拉需要他的關注」，25%認為這只是媒體渲染，15%則將問題歸咎於其他因素。

CFRA Research資深股票分析師尼爾森（Garrett Nelson）指出，股東對馬斯克分身乏術感到不滿，「股東的擔憂是合理的，很明顯，他現在花在DOGE的時間，比任何其他事務都多。」尼爾森預測，馬斯克的政府工作至少要持續到2026年中，能解決特斯拉股價下跌的辦法，是讓公司內部高層接手更多管理職責，以確保公司能夠達成短期和中期目標。

然而，這樣的策略或許不足以安撫部分長期投資人。其中一位特斯拉投資人葛伯（Ross Gerber）認為，馬斯克已經損害特斯拉的品牌形象，他建議馬斯克應該完全退出公司的日常運營，讓其他專注於商業經營的人接任執行長，「這家公司應該由一個不那麼政治化的人來領導，讓品牌重新回到正軌。」

進退維谷的兩難困境

然而，不管是尼爾森還是葛伯，都承認馬斯克若卸下執行長職務，可能會對特斯拉股價造成進一步打擊。

「對於特斯拉股東來說，這是一個進退維谷的困境：馬斯克的影響力占公司價值的很大一部分，但同時，他的存在也開始拖累品牌形象與財務表現。」尼爾森說。而葛伯則估計，特斯拉目前的股價中，約有150到200美元，是來自馬斯克的個人影響力。

不過，Wedbush證券分析師伊夫斯（Dan Ives）認為，無論市場如何動盪，馬斯克都不會離開特斯拉，「馬斯克至少還會擔任執行長五到七年，甚至更久。」伊夫斯強調，特斯拉目前正處於過去五年來最具創新性的階段，其未來價值並非取決於電動車銷量，而是自動駕駛與機器人技術的發展。

「過去15年來，馬斯克和特斯拉都曾被市場低估過多次，這次也不例外。」也許如此。但特斯拉的未來究竟會如何發展，恐怕連馬斯克本人也無法預測。

（本文出自2025.03.12《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）