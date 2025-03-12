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Starlink和兩大電信商簽約 進入印度市場只等官方批可

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Reliance Jio和 Starlink 合作令人意外，因為雙方最近才為頻譜的分配問題爭執不休。路透
Reliance Jio和 Starlink 合作令人意外，因為雙方最近才為頻譜的分配問題爭執不休。路透

繼 Bharti Airtel後，印度億萬富豪安巴尼（Mukesh Ambani）旗下的 Reliance Jio也和馬斯克旗下的SpaceX達成協議，未來Starlink衛星網路服務將引進印度。這項合作相當意外，因 Jio 和 Starlink 最近幾個月為衛星頻譜的分配問題爭執不休。

這家印度電信業者將在全國零售門市銷售Starlink設備，讓 Starlink 服務能透過全印度數千家門市直接賣給消費者。只不過， Reliance Jio和Bharti Airtel 交易的先決條件是，Starlink須獲得印度政府營運許可，才能正式提供服務。

觀察員研究基金會（Observer Research Foundation）航太專家吉里（Chaitanya Giri）說：「這項合作為Starlink建立了新的商業模式，有助於獲得政府審批。」

Starlink早在2022年便等待印度商業營運的許可，但迄無明確的決策時間表。審批之所以延宕，主要涉及國安方面的疑慮。

對於馬斯克而言，印度市場關係重大。他最近才剛簽署協議，準備在當地設立首家Tesla展示中心，銷售進口的電動車。不過，印度關稅高達100%，對Tesla構成沉重壓力，馬斯克多次抱怨，印度關稅之重舉世無雙。

市場研究機構Counterpoint聯合創辦人夏奈爾（Neil Shah）說：「這項合作出乎意料，但讓Starlink進入印度市場是一個精明的策略，也讓過去相互競爭的各方轉為合作共享市場，達成雙贏局面。」

數周前，印度總理莫迪在華盛頓和馬斯克會面，兩人討論議題涵蓋太空、交通、科技、創新等領域。

此外，美國總統川普大力支持加密資產後，印度對數位貨幣的敵意也緩和。美國最大加密幣交易所Coinbase周二獲得印度監管機構批准，將重返印度市場。

印度 美國 馬斯克

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