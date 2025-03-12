貿易戰又升級 達里歐：就像1930年代德國 強調中立受惠
億萬富豪、避險基金橋水聯合（Bridgewater）創辦人達里歐以1930年代的德國為例，說明他對當前貿易戰引發全球衝擊的擔憂，同時強調在這種類衝突下，維持中立的國家將表現良好。
在財經媒體CNBC於新加坡舉行的一場研討會中，達里歐被問到關稅上調引發的衝突不斷升級，最終會導致什麼結果，他回答說，世界正在見證的是歷史模式的延伸，就像是1930年代的德國，當時削減債務、提高關稅以增加收入，同時擴大其國內基礎。
達里歐說：「轉向民族主義，轉向保護主義，轉向軍國主義。這是這些事情運作的方式。因此，我會說從以往學到的教訓是，「問題其實在於如何面對這一切，如何與對抗這一切」。
達里歐強調，他在政治上是中立的，他更像是一位醫生或技師來提出這些觀察，「我想要的只是試圖傳達這樣的運作機制…任由其他人做選擇。我不是個意識形態者」。
他說，關稅可能導致國家之戰鬥，但同時澄清說，他指的不必然是軍事對抗。
達里歐說：「想想美國、加拿大、墨西哥、中國。」「戰鬥將會爆發，並且產生後果，我認為這是需要關注的主要事情。」
他說，中立國家將表現良好，可能受惠於人員和資本的流動。他以新加坡為例，表示如果新加坡能保持中立並繼續以現有的方式運作，那麼這將是一個很好的機會。
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