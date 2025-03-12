快訊

D社出手了！確認「金秀賢和金賽綸」戀愛關係　追討7億真相曝光

桃機三航廈接駁重招標仍用自駕 浪費1年預算提高到18億

不宜上山、不能愛愛…「春分」六禁忌曝光 三招能接好運

華爾街的美股懷疑論加深 高盛：「科技七雄」已變「科技七熊」

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國關稅政策正使華爾街對美股的看法，從「例外論」轉向「懷疑論」。歐新社
美國關稅政策正使華爾街對美股的看法，從「例外論」轉向「懷疑論」。歐新社

美國關稅政策正使華爾街對美股的看法，從「例外論」轉向「懷疑論」，高盛已調降標普500指數年底目標價，有「華頓奇才」（Wizard of Wharton）美譽的賓州大學華頓商學院經濟學榮譽教授席格爾（Jeremy Siegel）也認為美股還會再跌，甚至有策略師擔心會再跌20%。

高盛策略師團隊以國成長憂慮升高、以及美股「科技七雄」挫跌為由，調降標普500指數的今年底目標價，從原先的6,500點砍到6,200點，仍比11日收盤價高出11%。高盛調降美企今年獲利成長率預測2個百分點至7%。

報告指出，「我們修正後的預估值，反映最近我們經濟團隊對美國國內生產毛額（GDP）成長率預測的下修、預設關稅稅率將提高、以及更高水準的不確定性，這常伴隨更高的股票風險溢價」。

高盛還說，對標普500指數而言，美股「科技七雄」（Magnificent 7）已變成「科技七熊」（Maleficent 7），建議投資人擁有不受當前市場波動驅力影響的個股，例如紐約梅隆銀行、金融資訊服務供應商標普全球公司（S&P Global）及信評機構穆迪公司（Moody's）等。

此前，花旗集團和滙豐控股都已調降美股的投資評級，摩根大通和RBC資本市場公司也沒那麼看多美股。標普500指數11日劇烈震盪，一度重挫1.5%，比歷史新高價位回落10%，跌入修正區，但收盤跌幅收斂至0.5%，收在5,572.07點，勉強躲過修正命運。

席格爾認為，標普500指數「絕對」面臨跌更深的風險，該指數「差點跌入修正」，但目前價位仍高，而且川普還可能加徵更多關稅，這無助提振信心，「信心是良好經濟表現的泉源，這些政策都不利信心」。他也說，若俄烏停火協議沒有成真、川普也未取消對加拿大加碼關稅，股市可能會再跌1,000點。

市場擔心，川普現在對股市劇烈拋售潮的容忍度可能高於第一任期，逐漸不相信金融市場能擔任川普關稅與減支政策的「韁繩」，憂慮川普似乎願意犧牲股市的多頭市場與經濟成長，以實現他顛覆全球秩序的目標，而且他政策的朝令夕改也讓投資人無所適從、筋疲力竭，加深悲觀情緒。

Academy證券公司總體策略主管崔爾把這次危機視同全球金融海嘯或歐債危機，「我認為（股市）有機會小幅反彈，但我開始認為可能還會再跌20%」。

指數 標普 美股

延伸閱讀

未獲美國鋼鋁關稅豁免 澳洲總理：不會採取對等措施

川普公布多名駐外大使名單 前駐泰大使任亞太助卿

趙少康：當美國拿走矽盾 台灣連跟川普吵架資格都沒有

川普施壓核談判！伊朗總統不甩：隨便你想怎樣就怎樣

相關新聞

西南航空告別傳統 宣布「托運行李收費」股價大漲9%

西南航空11日打破自己數十年來的傳統，宣布托運行李要收費。多年來，它自詡和競爭對手最大的不同就是：旅客可以免費托運兩件行...

美加貿易戰升級 美股3大指數續跌 道指一度跌逾600點

美國經濟前途未卜，投資人緊盯川普總統對加拿大發動貿易戰是否升級，美股三大指數11日繼續走低。道瓊工業平均指數(Dow J...

飛安事故頻生…「害怕搭飛機」機票銷售下降

最近北美發生多起空中事故，包括華府雷根機場空難，飛機出事的航空公司根據自家統計，顯示美國人開始害怕搭飛機 ，機票的銷售量...

貿易戰又升級 達里歐：就像1930年代德國 強調中立受惠

億萬富豪、避險基金橋水聯合（Bridgewater）創辦人達里歐以1930年代的德國為例，說明他對當前貿易戰引發全球衝擊...

華爾街的美股懷疑論加深 高盛：「科技七雄」已變「科技七熊」

美國關稅政策正使華爾街對美股的看法，從「例外論」轉向「懷疑論」，高盛已調降標普500指數年底目標價，有「華頓奇才」（Wi...

Pimco：關稅使美國衰退機率升至35%

品浩（Pimco）董事總經理、亞太主管柯盛民（Alec Kersman）表示，由於美國實施關稅措施，美國今年陷入經濟衰退...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。