華爾街的美股懷疑論加深 高盛：「科技七雄」已變「科技七熊」

美國關稅政策正使華爾街對美股的看法，從「例外論」轉向「懷疑論」，高盛已調降標普500指數年底目標價，有「華頓奇才」（Wizard of Wharton）美譽的賓州大學華頓商學院經濟學榮譽教授席格爾（Jeremy Siegel）也認為美股還會再跌，甚至有策略師擔心會再跌20%。

高盛策略師團隊以國成長憂慮升高、以及美股「科技七雄」挫跌為由，調降標普500指數的今年底目標價，從原先的6,500點砍到6,200點，仍比11日收盤價高出11%。高盛調降美企今年獲利成長率預測2個百分點至7%。

報告指出，「我們修正後的預估值，反映最近我們經濟團隊對美國國內生產毛額（GDP）成長率預測的下修、預設關稅稅率將提高、以及更高水準的不確定性，這常伴隨更高的股票風險溢價」。

高盛還說，對標普500指數而言，美股「科技七雄」（Magnificent 7）已變成「科技七熊」（Maleficent 7），建議投資人擁有不受當前市場波動驅力影響的個股，例如紐約梅隆銀行、金融資訊服務供應商標普全球公司（S&P Global）及信評機構穆迪公司（Moody's）等。

此前，花旗集團和滙豐控股都已調降美股的投資評級，摩根大通和RBC資本市場公司也沒那麼看多美股。標普500指數11日劇烈震盪，一度重挫1.5%，比歷史新高價位回落10%，跌入修正區，但收盤跌幅收斂至0.5%，收在5,572.07點，勉強躲過修正命運。

席格爾認為，標普500指數「絕對」面臨跌更深的風險，該指數「差點跌入修正」，但目前價位仍高，而且川普還可能加徵更多關稅，這無助提振信心，「信心是良好經濟表現的泉源，這些政策都不利信心」。他也說，若俄烏停火協議沒有成真、川普也未取消對加拿大加碼關稅，股市可能會再跌1,000點。

市場擔心，川普現在對股市劇烈拋售潮的容忍度可能高於第一任期，逐漸不相信金融市場能擔任川普關稅與減支政策的「韁繩」，憂慮川普似乎願意犧牲股市的多頭市場與經濟成長，以實現他顛覆全球秩序的目標，而且他政策的朝令夕改也讓投資人無所適從、筋疲力竭，加深悲觀情緒。

Academy證券公司總體策略主管崔爾把這次危機視同全球金融海嘯或歐債危機，「我認為（股市）有機會小幅反彈，但我開始認為可能還會再跌20%」。