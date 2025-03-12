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Pimco：關稅使美國衰退機率升至35%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
Pimco亞太主管柯盛民認為，實施關稅措施使美國今年衰退機率升高至35%。歐新社
Pimco亞太主管柯盛民認為，實施關稅措施使美國今年衰退機率升高至35%。歐新社

品浩（Pimco）董事總經理、亞太主管柯盛民（Alec Kersman）表示，由於美國實施關稅措施，美國今年陷入經濟衰退的可能性已經提高，他估計機率達35% 。

柯盛民在財經媒體CNBC於新加坡舉行的活動上表示，美國今年陷入衰退的機率「可能達35%」。這一機率高於Pimco去年12月時評估的15%機率。此時，川普的關稅措施陸續生效。

儘管如此，柯盛民指出Pimco對美國經濟的基本預估是成長1%至1.5%，儘管已比先前預期「大幅下滑」。

事實上，根據Principal資產管理公司總裁兼執行長巴提亞（Kamal Bhatia）的說法，這類貿易政策將促進國內消費，有助於美國經濟成長高於預期。

巴提亞表示，貿易戰可能導致各國「回到關注本國利益」，進而「引發愛國主義，促使人們在本國增加消費」。他認為，多數人會低估這種效應，因為他們關注的是其對國內生產毛額（GDP）產生的「外部影響」。

消費者的商品服務支出占美國GDP的約三分之二。巴提亞表示，關稅引發的國內支出增加「高度可能」帶動美國的GDP「表現優於預期」。

主管 經濟衰退 美國

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