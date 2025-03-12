日銀總裁說不擔心殖利率升至2008年高點 暗示無意干預

日本銀行（央行）總裁植田和男表示，他不會太過擔心日本公債殖利率攀升至2008年來最高水準，暗示他無意立即採取行動加以干預。另一方面，日銀觀察人士預期日銀升息步調將是漸進的，不過對這輪升息的最高利率預估已提升至1.25%。

植田和男今天（12日）在國會答詢時表示：「我的理解是，自去年以來的上升趨勢反映市場對經濟、通膨或是海外利率變動的看法」，「我們與市場的看法並無大幅差距」。

這番言論顯示，即便基準的日本10年期公債殖利率周一突破關鍵水準1.5%，盤中達到1.578%，日銀仍不太可能進場干預。日銀去年結束殖利率曲線控制（YCC）政策，而植田持續表明應由市場決定殖利率水準。

植田表示：「推動長期殖利率的最大因素之一，是市場對短期利率前景的預期」，「殖利率變動以反映這些觀點是很自然的。」

日本30年期公債殖利率12日盤中攀升至2.615%，為2006年來最高，反映市場認為日銀將繼續逐步升息。

植田的言論與其他日本當局官員的立場一致，這些官員對於近期債券殖利率的上升表現出相對冷靜的態度。財務大臣加藤勝信周二表示，這些變動同時有正面和負面影響。

日銀理事會下周將召開決策會議，而先前已在1月以升息1碼，將基準利率上調至0.5%。儘管少有分析師預期日銀本月會再行動，但植田已表明，如果他們的經濟預測實現，當局將提高借貸成本。

彭博資訊12日公布針對52名經濟學家進行的調查，顯示經濟學家預測日銀本輪升息的最高利率為1.25%，高於先前調查的 1%，以及去年預測的0.5%。

調查顯示，52名經濟學家全都預測日銀在3月19日結束的會議按兵不動，其中48%預期下一次升息可能是在7月，比率較前次調查的56%下滑。

絕大多數、即76%的受訪經濟學家預測日銀將堅持每六個月升息一次的步調，預測下一次升息會在6月至9月之間。不過預測會提前升息的人數增加，預料5月1日就會出手升息的人數比率從4%提升至13%。