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桑默斯：美陷衰退機率是五五波 高盛：下修美成長預測值0.7個百分點

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
前美國財長桑默斯認為美國經濟陷入衰退的機率接近五五波。美聯社
前美國財長桑默斯認為美國經濟陷入衰退的機率接近五五波。美聯社

美國財長桑默斯表示，由於川普政府的一系列政策措施破壞信心，美國今年陷入衰退的可能性幾乎是50/50。高盛首席經濟學家海濟斯（Jan Hatzius）則將美國GDP成長預測下調0.7個百分點到1.7%，低於年初預測的2.4%。

現為哈佛大學教授和彭博電視台付費撰稿人的桑默斯受訪表示，「真有不確定問題，很難解決。相對於過往預測，我們現在看到的，幾乎肯定是經濟放緩，以及嚴重的、接近50%的衰退風險。」

他說，大舉限制移民、聯邦政府裁員，以及川普實施關稅，對美國競爭力造成的損害，已導致經濟前景發生巨變。聯準會下周開會時，應重視不確定性對經濟造成的巨大損失，並留意「他們僅有非常有限的能力可因應這種不確定性」。

川普政府說，經濟可能因為政策生效而遭遇「干擾」，但等同過渡到由民營部門和國內製造業推動、而非由聯邦開支所推動的成長。

桑默斯問，川普政府的「過渡期」聽起來是不是很像拜登時期談2021年通膨走升時用的「暫時現象」？「我認為，覺得這是某種過渡時期的想法，不會有什麼好結果。」

他說，即使決策者想採取保護主義架構，目前的關稅計畫會有反效果，因為關稅提高了美國工廠需投入的成本。

他還以拉丁美洲的經濟說明保護主義很危機：「研究顯示，保護主義的短期影響可以有兩種走向，但中長期幾乎都是壞的。除非政策逆轉，否則我預期情況會雪上加霜。」

另外，在新近發布研究報告裡，高盛的海濟斯預計美國今年的平均關稅稅率將升高10個百分點，是他先前預期的兩倍，大約是川普第一任期增幅的五倍。

海濟斯指出，關稅能抑制經濟成長，也會收緊金融情況，而貿易政策的不確定性將導致企業延遲投資。

他估計關稅將使明年GDP的成長少0.8個百分點。潛在的減稅和監管只能抵消0.1至0.2個百分點的拖累。核心PCE有可能在今年稍晚重新加速到3%。

包括摩根大通經濟學家在內的其他專家也下修美國經濟成長前景。小摩認為下半年出現衰退的可能性約為40%。

川普 美國

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