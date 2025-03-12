歐元隨烏克蘭同意停火躍升至五個月高點 美元普遍走弱

歐元周二創下五個月最高價位，烏克蘭同意為期30天的停火提議，而美元兌加幣則在美國總統川普對加拿大加徵額外關稅後先升至一周高點，隨後走軟。

在安大略省對輸往美國的電力徵收 25% 的附加費後，川普計劃對從加拿大進口的鋼鋁產品關稅提高了一倍，達到 50%。六小時後，川普又改變決定，表示考慮撤回，因為安大略省有所讓步。

在沙烏地阿拉伯和美國官員會談期間，烏克蘭同意接受在與俄羅斯的衝突中立即停火 30 天。美國國務卿魯比歐表示，他將把這一提議轉達給俄羅斯方面，而現在的關鍵在於莫斯科方面。

歐元盤中升至 1.0947 美元，上次出現這一價位是在 10 月。尾盤上漲 0.9%，本月累計漲幅超過 5%。

美元兌加幣升至 1.4521 加幣，為 3 月 4 日以來最高。隨後，美元兌加幣回落 0.3% 至 1.4396 加幣。

Monex USA交易主管Juan Perez說，歐洲國防開支的增加和烏克蘭停火的前景對歐元是利多。「加上停火，哪怕只是一個月的停火，以及俄羅斯和烏克蘭之間能夠真正發生一些具體事情的想法，對歐元來說都是一個極正面的信號。」

美元兌日圓走升 0.4%，至 147.27。3 月迄今，美元兌日圓已下跌 1.9%。美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.4%至 103.419。