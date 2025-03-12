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金價站回2,900美元受惠避險買盤 油價自六個月低點反彈

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
金價上漲。路透
金價上漲。路透

國際原油價格周二（11日）小幅收漲，自六個月低點反彈，市場指標顯示近期跌過了頭，但因對美國經濟放緩和關稅對全球經濟成長影響的擔憂加劇，油價漲幅受限；金價勁揚近1%，重新站上每英兩2,900美元之上，交易人士在川普宣布最新的關稅政策之際尋求避險。

油價小幅收漲

布蘭特原油5月期貨收高28美分，漲幅0.4%，報每桶69.56美元，早盤一度跌至68.63美元。西德州中級原油（WTI）4月期貨上漲22美分，漲幅0.3%，報每桶66.25美元，稍早也曾下跌。

美元指數周二回貶至四個月新低，使得海外買家購買石油的成本降低。

然而，在美國總統川普周二表示，他已指示商務部長對從加拿大進口的所有鋼鐵和鋁產品額外徵收25%的關稅，使這些產品的關稅總額達到50%之後，油價縮減了一些漲幅。不過，美方稍後證實周三不會實施這項措施。

Price Futures Group高級分析師Phil Flynn說：「這種戲劇性事件加劇了油市的波動。」

烏克蘭表示，準備接受美國提議與俄羅斯休戰30天，這促使市場預期，莫斯科的原油貿易在不久的將來會重獲自由。

儘管最近幾周經濟展望趨弱對原油期貨價格構成壓力，但WTI即期價差，即短期供需平衡的關鍵指標，仍保持看漲型態。Strategas證券分析師Jon Byrne表示，這代表對原油來說，經濟成長疑慮不像其他資產那麼嚴重。

不過，CIBC Private Wealth Group高級能源交易員Rebecca Babin認為， 「鑒於倉位很輕，不需要多大力量就能推動市場」，「在我看來，這些鬧哄哄的新聞能夠推動短線反彈，但是實際經濟數據仍然令人擔憂，這最終將讓原油繼續承壓」。

金價上漲近1%

現貨金價周二上漲0.94%，報每英兩2,917.79美元；美國黃金期貨收高0.7%，報每英兩2,920.90美元。

MarketPulse by OANDA市場分析師Zain Vawda說：在市場不確定性持續存在的情況下，黃金可能會繼續受到支撐，不確定性的環境刺激對避險資產的需求。然而，俄烏談判的任何正面進展都可能降低風險溢價。」

現貨白銀漲2%，至每英兩32.77美元。白金漲1.9%，報976.0美元；鈀金跌0.1%，報941.84美元。

倫敦銅價攀升

倫敦銅價走高，美元下跌導致大宗商品對許多買家而言變得更便宜。Eoin Dinsmore等高盛分析師預期到今年年底，華府將對進口至美國的銅徵收25%的關稅， 「我們預期，在正式徵收關稅之前美國銅價的走高將導致未來幾個月美國銅淨進口量增加50%至100%，到第三季度末，美國銅庫存將增加20萬至30萬噸。」

截至收盤，LME期銅上漲1.4%，報每噸9,662.5美元。

油價 美國

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