台積電ADR漲了 較台北交易溢價拉大為15.8%
台積電ADR周二（10日）反彈0.2%，收在170.97美元，較台北交易溢價拉大為15.8%。
美國股市周二連續兩個交易日下跌，美國關稅政策和經濟前景的不確定性仍在，上個交易日爆發數月來最嚴重的賣壓仍未止住。
道瓊工業指數下跌478.23點，跌幅1.1%，報41,433.48點；標普500指數下跌42.49點，跌幅0.8%，報5,572.07點；那斯達克綜合指數下跌32.23點，跌幅0.2%，報17,436.10點。
費城半導體指數跌0.7%，格芯大跌6.3%，英特爾（Intel）跌0.8%，但博通(Broadcom)上漲了3.1%，輝達（NVIDIA）也止跌反彈1.7%。
台灣加權股價指數周二大跌388.06點，收在22,071.09點。台積電（2330）下跌2.7%收在971.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 155.67 -1.04 156.00 -0.21
中華電 CHT 127.40 -0.92 127.50 -0.08
台積電 TSM 1,124.20 +0.19 971.00 15.78
聯電 UMC 43.68 -1.62 44.86 -2.21
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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