關稅政策衝擊美股？ 白宮籲企業押注川普

美股近期全面重挫，美國白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）表示，這只是短期的快照，認為美國經濟正處於轉換期，呼籲企業、華爾街和主街應「押注」美國總統川普。

美國近期市場動盪，被質疑是川普關稅政策使然，尤其川普日前接受專訪時表示，政府推動經濟改革，不排除在短期內有經濟衰退的可能性，更引發市場恐慌，

白宮11日舉行記者會，李維特對此表示，股市的情況只是短期的「快照」（snap shot），並稱美國正處於經濟轉換期。

李維特並表示，川普正努力讓美國擺脫拜登政府製造出來的「經濟惡夢」（economic nightmare）；李維特說，川普的方法就是重啟他在第一任總統任內成功的經濟方程式。

李維特說，川普也正努力解除貿易管制，同時希望國會能依循川普的經濟方針，通過減稅法案。

李維特說，川普政府的目標就是讓美國人民有錢到不知道該怎麼花；李維特也呼籲，在華爾街和主街的企業執行長應該押注（bet on）川普。

至於川普日前被問及他提出關稅豁免的決定是否與市場表現有關？川普表示，他的決定與市場無關，被質疑不關心市場動態，李維特說，如同川普在第一任總統的態度，川普會留意（look out）華爾街和主街的動態。