川普關稅加重美國經濟衰退疑慮 歐股收盤續跌

中央社／ 倫敦11日綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）宣布將加拿大鋼鋁製品的關稅調高一倍至50%，使外界更擔心川普貿易政策恐怕拖累美國經濟陷入衰退，歐股3大指數今天收低，延續昨日跌勢。

倫敦FTSE 100指數下跌104.23點或1.21%，收報8495.99點。

法蘭克福DAX指數大跌292.18點或1.29%，收22328.77點。

巴黎CAC 40指數下挫105.69點或1.31%，收7941.91點。

川普 指數 美國

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