川普關稅加重美國經濟衰退疑慮 歐股收盤續跌
美國總統川普（Donald Trump）宣布將加拿大鋼鋁製品的關稅調高一倍至50%，使外界更擔心川普貿易政策恐怕拖累美國經濟陷入衰退，歐股3大指數今天收低，延續昨日跌勢。
倫敦FTSE 100指數下跌104.23點或1.21%，收報8495.99點。
法蘭克福DAX指數大跌292.18點或1.29%，收22328.77點。
巴黎CAC 40指數下挫105.69點或1.31%，收7941.91點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言