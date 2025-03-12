Meta傳測試自家AI晶片
臉書母公司Meta傳出與台積電（2330）合作生產自家首款用於訓練人工智慧（AI）的晶片，並已展開測試，盼透過設計更多自家的客製化晶片，降低對輝達等外部供應商的依賴。
路透報導，消息人士透露，Meta已開始對小規模部署這款晶片，並計劃在測試成功後擴大生產，以供大規模使用。
開發自家晶片是Meta長期計畫的一部分，目的是降低龐大的基礎設施開支。Meta對AI工具投入昂貴賭注，期望能以此推動成長。該公司預測今年總支出將達1,140億-1,190億美元，其中包含650億美元的資本支出，很大一部分的支出增長來自AI基礎設施。
其中一名知情人士說，Meta新推出的AI訓練晶片，是一款專用加速器，意即該晶片專門設計來處理AI相關任務，可較一般用於AI用途的圖形處理器（GPU）更節能。
這名知情人士也說，Meta正與台積電合作生產這款晶片。但兩間公司均拒絕置評。
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