甲骨文財報、財測失色

甲骨文（Oracle）上季財報和本季財測都令市場失望，儘管預期2026、2027年度營收將強勁成長，同時表示先進AI運算需求沒有放緩跡象，但難敵市場賣壓，股價在11日早盤跌6.3%。

甲骨文公布，在截至2月28日止的會計年度第3季（上季），營收成長6%至141億美元，低於分析師平均預估為144億美元；剔除特定項目後每股盈餘1.47美元，低於分析師預估的1.49美元。其中，雲端事業營收上季成長23%至62億美元，也低於市場預期的63億美元。

儘管甲骨文表示訂單激增，且預期不斷成長的雲端事業，有望帶動未來兩個會計年度的營收，但該公司本季財測不如預期。

甲骨文預估，截至5月底止的本季，營收成長8%至10%，低於分析師平均預估的11%增幅；經調整後每股盈餘1.61美元至1.65美元，也低於分析師預估的1.79美元。

甲骨文截至2月28日的季度剩餘履約價值（一項衡量訂單的指標）為1,300億美元，高於前一季的973億美元。甲骨文預期，在今年6月展開的2026會計年度營收將成長15%，2027年度將成長20%，而分析師的平均預估為分別成長13%和14%。