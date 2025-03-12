達美航空 發布獲利預警

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

達美航空調降第1季營收和獲利展望，理由是經濟「不確定性」導致消費者和企業信心下滑。

達美航空10日盤後發布獲利預警，推翻兩個月前的樂觀展望。當時達美航空預期，旅客對高級艙位需求強勁，將帶動今年創下獲利新高，也比競爭對手更樂觀看待前景。

如今，達美航空轉為保守，拖累股價11日早盤重挫逾7%，可以說是川普政府關稅政策削弱消費者和企業信心的最明確跡象。達美航空10日表示，預計今年第1季營收成長3%至4%，遠低於1月10日預估的7%至9%。本季每股盈餘預計介於30至50美分，低於先前預測的70美分至1美元。

航空業與GDP密切相關，當消費者感到手頭寬裕時，才會增加機票支出。摩根大通分析師貝克本月指出，大多數北美航空公司的股價漲勢已較2024年末明顯趨緩。

達美航空執行長巴斯提安10日接受CNBC訪問時語帶保守，他說：「我們看到企業開始縮減支出，商務支出出現停滯。對於消費者而言，在可自由支配的消費領域，不確定性往往是最大的障礙。」

川普 機票 消費者

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