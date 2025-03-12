日產社長內田誠遭撤換

日產汽車（Nissan）11日宣布撤換社長，現任社長內田誠將於3月底卸任，由企劃長艾斯皮諾薩（Ivan Espinosa）接掌，肩負起穩定日產營運的任務。另外，福斯汽車（VW）同日公布財報顯示，去年銷售和獲利雙雙下滑，今年度營業利潤率預期將大致持平。

日產在聲明中表示，現年46歲的艾斯皮諾薩將於4月1日起接任社長一職，盼能帶領日產扭轉業績持續下滑的頹勢，並在日前與本田的合併協議破局後，為該公司另覓新的商業夥伴。

日產上季獲利表現失色，截至3月底的會計年度間，至少三次下修財測，和本田的合作協議破局後，內田誠辭退社長一職的壓力日增。內田誠2019年接任社長以來，日產的市值已萎縮逾40%至1.63兆日圓（110億美元）。

艾斯皮諾薩在2003年加入日產墨西哥部門，曾輪調東南亞和歐洲等地，負責管理日產的全球產品策略和產品組合業務，後於2024年升任企劃長，當時這項人事調動是日產朝電動車轉型措施的一環。

艾斯皮諾薩在同日舉行的線上記者會上被問及該公司未來可能的合作對象，以及日產是否會重啟和本田的對話。他拒絕置評，表示自己「剛獲得新職務的通知，需要一些時間思考」。

BI分析師說，「艾斯皮諾薩在產品策略方面的專業，將有助日產因應其缺乏具競爭力的車款的困境」。彭博上月報導，日產目前正物色新盟友，最好是間美國科技公司。

福斯汽車則在11日公布財報，該廠去年營收由一年前的3,223億歐元增至3,247億歐元（3,528億美元），但營業利益年減15%，主因該公司重整策略造成成本增加和「顯著支出」；全年銷售也下滑3.5%。

該廠今年度營業利潤率預期將介於5.5%-6.5%，和去年的5.9%大致持平，也符合市場預估的6.1%；全年營收也料將增加多達5%。福斯財務長安特利茨表示，「今年財測反映全球經濟當前挑戰，以及正經歷根本上的轉型的汽車產業」。