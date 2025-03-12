特斯拉股價崩跌 川普力挺馬斯克要買一輛特斯拉

特斯拉股價10日遭遇四年來最慘烈的崩跌後，美國總統川普11日凌晨在特斯拉執行長馬斯克旗下的社群媒體X發文表示，他「明天一早」將購買一輛「全新」特斯拉電動車，以表達對馬斯克的支持。馬斯克對川普的發文簡短回應「謝謝。」川普並非電動車等新能源擁護者，如今卻高喊為了馬斯克要買一輛特斯拉，引發關注。

川普寫道，「致共和黨、保守派及所有偉大的美國人們，馬斯克正在『承擔損失的風險』，只為了幫助我們的國家，他正在做『了不起的工作！』但激進的左派神經病一如常做的那樣，正試圖非法且共謀抵制特斯拉這家世上最偉大的汽車製造商之一、以及馬斯克的『寶貝』，以攻擊並傷害馬斯克、和他代表的所有東西」。

他說，「不管發生什麼事，我明天一早都將去買一輛全新的特斯拉，以示對馬斯克的信心和支持。他是個真正了不起的美國人，為什麼他應該為貢獻一己卓越長才、幫助『美國再次偉大』，而受到懲罰」？不過，川普並未透露他將購買哪一款特斯拉。

馬斯克對川普的發文簡短回應「謝謝。」馬斯克斥資數千萬美元協助川普競選總統，並成為川普政府縮減聯邦機構規模計畫的核心人物，但他的政治立場也正在影響特斯拉在全球主要電動車市場的銷售。在德國，由於馬斯克2月23日大選前公開支持極右派另類選擇黨（AfD），德國今年1-2月的特斯拉新車掛牌數暴跌70%。