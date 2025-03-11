川普喊提高加國鋼鋁關稅 美股早盤擴大跌幅！特斯拉急遽收斂

在川普揚言對加拿大所有輸往美國的鋼鋁課徵的關稅稅率提高至50%後，美股早盤跌幅擴大，道瓊工業指數跌423點或1%，標普500指數挫0.7%，那斯達克綜合指數跌0.4%，費半跌1.4%，台積電ADR跌0.4%。

特斯拉早盤雖一度大漲4.8%，但隨後漲幅收斂至0.9%。輝達也由紅翻黑，轉而在平盤以下游走。

美股周一重挫後，花旗集團將美國股票由「加碼」調降至「中立」，理由是「美國例外主義暫不適用」。而為經濟前景再添疑慮的還有達美航空（Delta）的10日盤後發布的獲利預警。

達美航空推翻此前樂觀展望，理由是經濟「不確定性」導致消費者和企業信心下滑，股價早盤一度挫跌6.6%。

甲骨文（Oracle）上季財報和本季財測均不如預期，且儘管預期2026、2027年度營收將強勁成長，卻難敵市場賣壓，股價早盤一度大跌6.2%。

UBS Financial Services CIO全球股市主管Ulrike Hoffman-Burchardi寫到，「美股賣壓受到投資人在特定類股的持股部位過多，如動能和科技股，不見得是美國經濟風險顯著提高的跡象」。

投資人靜候本周稍晚發布的美國經濟數據，包含周三（12日）的消費者物價指數（CPI），以及次日的生產者物價指數（PPI）。