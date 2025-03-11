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日相石破茂：新一期311大地震重建規模 逾3600億元

中央社／ 東京11日專電

311東日本大地震今天滿14週年，日本首相石破茂今天在福島市對媒體表示，2026年度起為期5年的重建工程規模將超過現行約1兆6000億日圓（約新台幣3643億元）的規模。

日本讀賣新聞報導，有關311大地震下一階段，也就是2026年度起為期5年的復興（重建）工程，石破今天在福島市出席311大地震追悼復興祈念典禮後，回答媒體的提問時表示，「規模將超過現行的5年的復興工程」、「調整基本方針之際，將明示規模、財源」。

現行「第2期（2021至2025年度）復興暨創生期」的費用約1兆6000億日圓。

石破表示，為了推動「令和的日本列島改造」，考慮將「福島創新海岸構想」，也就是福島的產業復興與「地方創生創新構想」做連結，預計今年夏天前擬定藍圖。

日本放送協會（NHK）報導，石破為了確認「福島創新海岸構想」的進度，今天在福島視察一家製造機器人的公司。此外，他也與製造無人機等無人載具以及半導體相關研發企業的經營者舉行座談，交換意見。

出席者表示，獲得政府支援，比較容易進行實驗等的環境已整備，但要招募年輕的工程師是一大難題。

石破對媒體表示，「為了將福島復興的經驗推廣到全國各地，將成立各相關省廳（部會）的會議，探討『地方創生創新構想』，使其具體化」。

石破分享看法指出，具體而言，在全國整備創新據點，除了招攬新創企業（startup company）之外，為了從各地區的課題中創出新產品，將實施規制改革，對於女性、年輕人移居地方（非大城市），考慮提供支援。

日本 日本311大震 石破茂 福島

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