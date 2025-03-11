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美股大跌免驚！花旗分析師：還有這項抗跌秘密武器

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
花旗分析師10日表示，美股持續走跌，對上市公司來說，可能是以低價買回自身庫藏股的絕佳機會。路透
花旗分析師10日表示，美股持續走跌，對上市公司來說，可能是以低價買回自身庫藏股的絕佳機會。路透

美國股市10日大跌，加劇了今年的跌勢。但分析師指出，股市還有一項秘密武器可阻止進一步下挫，就是買回規模多達1兆美元的庫藏股

Business Insider報導，花旗分析師10日表示，美股持續走跌可能是上市公司以低價買回自家股票的絕佳機會。花旗美股策略師克羅內特（Scott Chronert）說，「美國大型股企業的股價持續修正，我們預期買回股票的活動將會增加，並對股價提供一定程度的支撐。」

每當股價低迷時，買回庫藏股向來是上市公司在低迷時期提振股價的一張王牌，因為減少股票流通的數量，有助於推升股價。

克羅內特預估，今年上市公司買回的股票總額可能達到1兆美元，比去年的9,000億美元高出11%。他並表示，隨著股市走低，企業可能開始將支出從資本支出轉向買回庫藏股，尤其考量到川普政府關稅及貿易政策將帶來的不確定性。

花旗的報告指出，標普500指數若跌至5,500點，對企業來說將是一個有說服力的價位，可以加碼買回自家股票。該指數10日收在5,614點。

至於哪些標普500企業會是實施庫藏股大戶？花旗點名蘋果（Apple）、字母（Alphabet）、輝達（Nvidia）、富國銀行（Wells Fargo）及Visa等公司，這些企業去年共買回了價值1,900億美元的股票。

SP500 庫藏股 標普 美股

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