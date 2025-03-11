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日產汽車社長內田誠月底卸任 艾斯皮諾薩將掌舵

中央社／ 東京11日綜合外電報導
業績惡化的日本汽車製造商日產汽車（Nissan）今天召開董事會，決定現任社長內田誠將在3月底卸任。歐新社
業績惡化的日本汽車製造商日產汽車（Nissan）今天召開董事會，決定現任社長內田誠將在3月底卸任。歐新社

業績惡化的日本汽車製造商日產汽車（Nissan）今天召開董事會，決定現任社長內田誠將在3月底卸任，未來將由負責商品企劃的艾斯皮諾薩（Ivan Espinosa）接掌社長一職。

日本放送協會（NHK）報導，日產在主力市場美國與中國等地的銷售不佳，截至3月底止的2024會計年度預計出現800億日圓（約新台幣170億元）淨損。日產的管理階層也因此面臨問責聲浪。

另外，日產與本田（Honda）2024年啟動經營整合談判1個半月後宣告破局，引發經營混亂。日產要如何端出重整經營的戰略也備受矚目。

Nissan 日產

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