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兩度準確預測崩跌！高盛知名交易策略師Rubner跳槽城堡證券
高盛知名交易策略師羅布納（Scott Rubner）跳槽城堡證券（Citadel Securities），此人因準確預測美股而受到華爾街矚目，日後將協城堡證券加強服務，爭取避險基金和其他大型交易機構在內的大客戶。
羅布納將加入城堡證券的機構衍生性金融商品部門，他將從運用公司數據，向客戶提供市場分析和評論。這部門主管 Dave Silber 表示，羅布納的專業能力將提升該公司對機構投資人服務的競爭力。羅布納在高盛任職近十年，離職前擔任全球市場董事總經理兼戰術專家。
羅布納深耕資金流向研究逾20年。過去一年，他多次精準預測市場大幅波動，深受華爾街關注。去年6月底，標普500指數連創新高時，羅布納準確預測美股將在夏末下跌。
他最近一次轉趨悲觀是在今年2月19日，當天標普500指數才刷新歷史高點。他警告，美股散戶和機構資金動能正在消退。
接下來，標普500指數累計下跌8.6%，科技股為主的那斯達克100指數更重挫12%，跌入技術性修正領域。
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