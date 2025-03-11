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川普力挺馬斯克 稱明天一早就去購買一輛全新Tesla

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
川普在社群媒體發文說，馬斯克「是個真正了不起的美國人，他貢獻一己卓越長才，幫助『美國再次偉大』，為什麼該受懲罰？」美聯社
川普在社群媒體發文說，馬斯克「是個真正了不起的美國人，他貢獻一己卓越長才，幫助『美國再次偉大』，為什麼該受懲罰？」美聯社

特斯拉（Tesla）周一股價遭遇四年來最慘烈崩跌，美國總統川普表示，他將購買一輛「全新」特斯拉（Tesla）電動車，以表達對馬斯克的支持。

川普於華府時間周二凌晨在社群媒體發文說，他「明天一早」就會去買一輛特斯拉，「以示對馬斯克的信心和支持。他是個真正了不起的美國人，他貢獻一己卓越長才，幫助『美國再次偉大』，為什麼該受懲罰？」川普並未透露將購買哪一款特斯拉。

馬斯克曾斥資數千萬美元協助川普競選，並成為川普政府縮減聯邦機構規模計畫的核心人物。他對川普的發文簡短回應說：「謝謝。」

特斯拉周一重挫15%，瑞銀集團（UBS Group）分析師史派克（Joseph Spak）在內的多位分析師調降交車輛預測。從彭博億萬富豪指數來看，馬斯克今年1月淨值縮水超過1,300億美元。

除了主要車款改款導致供應鏈混亂，馬斯克的政治立場也正在影響特斯拉在全球主要電動車市場的銷售表現。在德國，由於馬斯克2月23日大選前公開支持極右派另類選擇黨」（AfD），今年前兩個月Tesla新車掛牌數暴跌70%。

川普 特斯拉 馬斯克

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