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加強能源獨立 摩爾多瓦與法國簽訂協議

中央社／ 巴黎10日綜合外電報導
摩爾多瓦總統桑杜。路透
摩爾多瓦總統桑杜。路透

摩爾多瓦總統桑杜在巴黎會見法國總統馬克宏後表示，摩爾多瓦今天與法國開發署簽署價值3000萬歐元（3250萬美元）的協議，以提高國家能源的效率和獨立性。

路透社報導，桑杜（Maia Sandu）在聯合記者會表示，摩爾多瓦與法國開發署（French DevelopmentAgency）之間的協議，將有助「減少能源浪費、降低成本並加強我們的能源獨立性」。

俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）暫停向摩爾多瓦親俄分離主義區「聶斯特河沿岸」（Transdniestria）出口天然氣後，摩爾多瓦親歐政府指控俄方在議會選舉前人為製造能源危機，破壞該國穩定。

俄羅斯將這場危機歸咎於摩爾多瓦。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天表示，摩爾多瓦正面臨著俄羅斯愈來愈肆無忌憚地破壞穩定企圖。

他說：「摩爾多瓦的領空時常遭俄國無人機和飛彈的侵犯，還必須因應俄國日益肆無忌憚的破壞穩定企圖，特別是針對你們國家的民主機構。」

此外，桑杜也敦促歐洲盟友繼續全力支持烏克蘭，直指俄羅斯希望控制摩爾多瓦，將其用作對抗基輔的工具。

俄羅斯 法國 馬克宏

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