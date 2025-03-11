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日本經產大臣與美國官員談關稅 未獲豁免承諾

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導
日本經濟產業大臣武藤容治。(路透)
日本經濟產業大臣武藤容治。(路透)

日本經濟產業大臣武藤容治今天表示，他已要求美國不要向日本祭出貿易關稅，但未獲任何豁免承諾，包括預定將於12日生效的25%鋼鋁關稅。

「日本經濟新聞」報導，關於美方預計於4月公布細節的汽車關稅，武藤也表示，目前未獲得豁免承諾。

路透社報導，武藤今天在華府會晤美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）及白宮國家經濟會議（NEC）主席哈塞特（Kevin Hassett）。他會後召開記者會說：「我們同意與美國政府繼續密切磋商，並儘快展開工作層級討論。」

武藤與其他日本高階官員為了說服美國總統川普（Donald Trump）把日本排除在汽車與其他產品的關稅之外，強調日本是親密的經濟夥伴，且已大力投資美國並創造數以百萬計就業機會。

根據川普上月簽署的行政命令，美國預計本月12日起對銷美鋼、鋁加徵關稅，課徵的稅率為25%。

武藤表示：「我們未獲得日本能豁免的回覆。」他還說，美國承認日本企業對美國經濟的貢獻，但他並未進一步說明美方官員的立場。

武藤說：「我們將必須繼續表達我們的立場。」

武藤也提到與美方官員會面時，談到日本向美國採購更多液化天然氣（LNG）、阿拉斯加天然氣管線計畫等議題，以及日本製鐵公司（Nippon Steel）欲收購美國鋼鐵公司（U.S. Steel）一案。

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