日產不甘被代工畫上等號 鴻海之外據傳更屬意科技大廠

彭博引述知情人士報導，日產汽車（Nissan）希望未來和新的事業夥伴的合作中，能直接參與新車開發和上市，而非僅僅擔任代工廠角色。

知情人士向彭博透露，日產對和鴻海（2317）合作抱持開放態度，不會直接回絕鴻海，但若和大型科技公司建立合作關係，可能更具優勢。

日產和本田的合作破局後，外界關注鴻海是否會再度出手。鴻海已表達意願，欲收購雷諾（Renault）所持有的日產股份，以深化布局汽車產業。

與此同時，日產董事會將於今日（周二）開會，討論是否撤換社長內田誠。

讀賣新聞上周五報導，日產正在考慮三位外籍高層接任社長，財務長帕平 （Jeremie Papin）之外，營運長卡地亞（Guillaume Cartier）及企劃長艾斯皮諾薩（Ivan Espinosa）也是人選。