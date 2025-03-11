被美中貿易戰波及 Illumina因產品遭禁而下修財測

由於銷往中國大陸的基因定序儀遭禁，因美納（Illumina）調降今年財測，並計劃削減1億美元支出。

這家總部位於聖地牙哥的公司將2025年經調整每股盈餘預測下修至4.50美元，落在上月預測區間4.50至4.65美元的低端。

Illumina財務長丁格拉（Ankur Dhingra）周一向道瓊社表示，該公司計劃今年內完成1億美元的撙節措施。丁格拉表示，這些撙節措施有助於抵銷中國大陸制裁帶來的影響。「我們將保護本公司的獲利，我們有辦法也付諸行動來確保這一點。」

Illumina是全球基因定序儀器及其相關試劑的領導製造商，如今在美中貿易衝突中遭到波及。

上個月，美國總統川普對中國大陸出口產品額外加徵10%關稅，北京隨即將因美納列入「不可靠實體清單」，認定其不值得信任或可能對國家安全構成風險。

上周，中國大陸政府進一步回應白宮最新對所有大陸進口商品再加徵10%關稅的措施，宣布禁止進口Illumina基因定序儀。

受這些接連而來的利空消息影響，Illumina今年股價下跌近36%，周一小跌0.8%收在85.97美元。

Illumina 一年43億美元營收中，大陸市場約占7%。丁格拉表示，Illumina目前專注於大陸以外的事業，向2027年營收成長達到高個位數百分比的目標已有「顯著進展」。

Illumina在大陸還有一座組裝較低階定序儀的工廠。同時，Illumina也將繼續向大陸客戶出口化學試劑及其他服務。

丁格拉指出，Illumina全球營收約90%來自於化學試劑和服務。