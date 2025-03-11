快訊

來搶便宜資費！5G上網吃到飽388 4G不限速500有找

蒙古症歧視言論引爭議 郭智輝二度為失言鞠躬道歉

擁大陸身分證役男要當兵 邱垂正：喪失台灣身分仍須盡義務

美債大漲 資金狂潮逃往避險 PIMCO專家說美國例外論正消退

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
紐約證交所交易員。歐新社
紐約證交所交易員。歐新社

美國公債漲勢擴大，亞洲和歐洲公債連袂上漲，關於美國經濟放緩、甚至可能陷入衰退的疑慮激發投資人對避險資產的需求。品浩（Pimco）資產配置策略董事總經理布蘭妮（Erin Browne）表示，美國例外論正在消退，美債需求可能上升。

在台灣時間今天上午，美國10年期公債殖利率下滑6個基點至4.15%，澳洲10年期公債殖利率一度下跌10個基點至4.34%。德國公債期貨和日本公債價格都上漲。

全球政府債券這波上漲，主因為市場擔心美國總統川普的政策，例如如反反覆覆的關稅措施，可能會使美國經濟陷入衰退。一項衡量美債波動率的指數攀升至四個月高點，反映對美國經濟政策的不確定性日益攀升。

川普在近期一場訪談中，沒有排除今年美國經濟衰退的可能性，表示「總有一段過渡期，需要一些時間」，此外，美國財長貝森特上周五表示，由於市場和經濟變得對政府支出太過上癮，因此美國經濟會有一段「戒毒期」。這些談話也令市場震驚不已，進而引發市場對避險資產的需求與對聯準會今年降息的押注。交易人士目前已完全消化美國6月降息的可能性。

法國興業銀行駐香港策略師史普拉特表示：川普和貝森特「含蓄地承認他們將接受短期的經濟苦痛」，「這代表所謂的『川普賣權』比市場所認為得低更多。這對市場而言是難以承受的。」

Pimco資產配置策略董事總經理布蘭妮表示，由於對經濟成長的擔憂持續，投資人可能會重新轉向美國債券。

她周一向彭博電視表示：「我確實認為美國例外論正在消退」，「這導致投資人重新轉向美國固定收益市場」。

布蘭妮認為，隨著市場消化更多的政策不確定性，債券殖利率將走低。

另外，隨著德國和歐盟宣布可能增加國防支出，布蘭妮透露Pimco將其對更廣泛的歐洲固定收益的部位降至中性，「在那種環境下，你不想再做多歐洲固定收益資產。你會想轉到英國、澳洲甚至美國市場，就是你認為潛在的財政刺激不會那麼大的地方」。

延伸閱讀

魯比歐：俄烏戰爭持續不利美國專注印太地區安全

台積電（2330）挨告真相曝！網笑「美國人不意外」：美積電熱身一下

川普不排除美國經濟衰退可能 網猜「故意的」：要逼FED降息

關稅戰下美現經濟衰退陰影 前景不明科技業震盪

相關新聞

特斯拉為何單日狂瀉15%？股價已腰斬 馬斯克坦承事業有很大困難

電動車大廠特斯拉股價周一（10日）收盤暴跌15%，為五年來最大跌幅，反映市場日益擔憂特斯拉的需求不振。執行長馬斯克同日受...

恐慌性拋售持續…道指跌近900點 那指創2年半最大單日跌幅

持續3周的市場拋售潮進一步加劇，投資人擔心關稅政策的不確定性將導致經濟陷入衰退，而川普總統上周末在接受採訪時並未排除這種...

X平台遇網攻 外界質疑馬斯克涉足政治淪攻擊目標

科技富豪馬斯克指旗下社群平台X今天遭遇大規模網路攻擊，引發外界質疑涉足政治的馬斯克是否淪為攻擊目標，或他開除X前身推特（...

美債大漲 資金狂潮逃往避險 PIMCO專家說美國例外論正消退

美國公債漲勢擴大，亞洲和歐洲公債連袂上漲，關於美國經濟放緩、甚至可能陷入衰退的疑慮激發投資人對避險資產的需求。品浩（Pi...

川普關稅打擊信心最強明證 達美航空轉而調降財測

達美航空（Delta Air Lines）調降第1季營收和獲利展望，理由是經濟「不確定性」導致消費者和企業信心下滑。

避險基金上周五大舉拋售個股 高盛：規模堪比疫情之初

高盛（Goldman Sachs）周一發布報告指出，避險基金上周五大舉出脫個股，規模創逾兩年新高，其中部分交易規模不下2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。