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川普關稅打擊信心最強明證 達美航空轉而調降財測

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
達美航空轉為保守，可以說是川普政府關稅政策削弱消費者和企業信心的最明確跡象。路透
達美航空轉為保守，可以說是川普政府關稅政策削弱消費者和企業信心的最明確跡象。路透

達美航空（Delta Air Lines）調降第1季營收和獲利展望，理由是經濟「不確定性」導致消費者和企業信心下滑。

達美航空周一盤後發布獲利預警，推翻兩個月前的樂觀展望。當時達美航空預期，旅客對高級艙位需求強勁，將帶動今年創下獲利新高，也比競爭對手更樂觀看待前景。

如今，達美航空轉為保守，盤後交易股價應聲重挫逾12%，可以說是川普政府關稅政策削弱消費者和企業信心的最明確跡象。

達美航空周一表示，預計今年第1季營收成長3%至4%，遠低於1月10日預估的7%至9%。本季每股盈餘預計介於30至50美分，低於先前預測的70美分至1美元。

航空業與GDP密切相關，當消費者感到手頭寬裕時，才會增加機票支出。摩根大通（JPMorgan）分析師貝克（Jamie Baker）本月指出，大多數北美航空公司的股價漲勢已較2024年末明顯趨緩。

達美航空近年來在美國四大航空公司中表現出色，不僅獲利能力優於主要競爭對手，航班準點率也受好評。去年，達美航空淨利達35億美元，優於聯合航空（United Airlines）的31億美元以及美國航空（American Airlines）的8.46億美元。

達美航空執行長巴斯提安（Ed Bastian）周一接受CNBC訪問時轉趨保守，他說：「我們看到企業開始縮減支出，商務支出出現停滯。對於消費者而言，在可自由支配的消費領域，不確定性往往是最大的障礙。」

儘管發布獲利預警，達美航空仍表示，高級艙位、國際航線和忠誠常客方案營收成長趨勢「符合預期」，顯示多魚化營收來源的韌性。

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