快訊

來搶便宜資費！5G上網吃到飽388 4G不限速500有找

蒙古症歧視言論引爭議 郭智輝二度為失言鞠躬道歉

擁大陸身分證役男要當兵 邱垂正：喪失台灣身分仍須盡義務

X平台遇網攻 外界質疑馬斯克涉足政治淪攻擊目標

中央社／ 舊金山10日綜合外電報導
社群平台X於10日發生大規模當機，X平台老闆馬斯克表示，疑似遭到烏克蘭大規模網路攻擊。（路透）
社群平台X於10日發生大規模當機，X平台老闆馬斯克表示，疑似遭到烏克蘭大規模網路攻擊。（路透）

科技富豪馬斯克指旗下社群平台X今天遭遇大規模網路攻擊，引發外界質疑涉足政治的馬斯克是否淪為攻擊目標，或他開除X前身推特（Twitter）員工的決定是否對X帶來影響。

綜合法新社和路透社報導，根據追蹤網站Downdetector，今天稍早開始出現有關X當機的通報，亞洲、歐洲和北美用戶都說他們無法登入平台。

X當機情況斷斷續續發生，馬斯克（Elon Musk）在這個平台發文說：「發生針對X的大規模網路攻擊（目前仍然如此）。」

馬斯克去年曾在X與時任總統候選人川普訪談，這場歷時1小時的直播多次長時間中斷音訊，數以千計用戶無法加入或被踢出直播，馬斯克當時也將此歸咎於網路攻擊，不過他沒有提供任何證據。

馬斯克分享了名為DogeDesigner的帳號發表的貼文，暗示最新網攻事件是對他的又一波敵意。馬斯克領導的政府效率部（DOGE）近來引發民眾激烈反彈，他旗下的電動車大廠特斯拉（Tesla）經銷商與充電站等也淪為攻擊目標。

馬斯克今天發文說：「我們每天都遭到攻擊，但這次是以大量資源進行。要麼是一個大型、協調一致的組織和／或有國家牽涉其中。」

他並未闡明「大量資源」指的是什麼，但這番評論引起網路安全專家懷疑，他們指出，這種性質的攻擊（阻斷服務攻擊）已多次由小團體或個人實施。

馬斯克接受福斯財經新聞網（Fox Business）訪問時聲稱，這波攻擊中使用的電腦似乎有烏克蘭地區的IP位址，而X仍在試圖釐清究竟發生了什麼事。

不過，資安消息人士對馬斯克的說法提出質疑，稱不斷襲擊X的大量異常流量可以追溯到美國、越南、巴西和其他國家的IP位址，而直接來自烏克蘭的流量可說是「微不足道」。

網路安全專家表示，在不了解X運作的情況下很難評估情況，但平台持續當機是遭遇攻擊的跡象。

網路安全防護平台Deepwatch的奎格爾（ChadCragle）表示：「這是來勢洶洶的網路戰。」

奎格爾說：「隨著馬斯克成為眾人矚目的焦點，政治緊張局勢攀上巔峰，這些攻擊帶有民族國家侵略的所有跡象。」

根據DownDetector資料，美東時間10日上午10時（台灣時間10日晚間10時）高峰期間，美國有3萬9021名用戶無法登入X平台。截至美東時間10日下午5時（台灣時間11日上午5時），約1500名用戶通報服務出現故障。

X 網路攻擊 馬斯克

延伸閱讀

五位捧場川普就職的富豪 自那天起財富已共縮水約7兆元

特斯拉為何單日狂瀉15%？股價已腰斬 馬斯克坦承事業有很大困難

切斷烏國星鏈？ 波蘭外長、馬斯克爆舌戰

馬斯克AI大建設擴建超級電腦 緯創、鴻海喜迎商機

相關新聞

特斯拉為何單日狂瀉15%？股價已腰斬 馬斯克坦承事業有很大困難

電動車大廠特斯拉股價周一（10日）收盤暴跌15%，為五年來最大跌幅，反映市場日益擔憂特斯拉的需求不振。執行長馬斯克同日受...

恐慌性拋售持續…道指跌近900點 那指創2年半最大單日跌幅

持續3周的市場拋售潮進一步加劇，投資人擔心關稅政策的不確定性將導致經濟陷入衰退，而川普總統上周末在接受採訪時並未排除這種...

X平台遇網攻 外界質疑馬斯克涉足政治淪攻擊目標

科技富豪馬斯克指旗下社群平台X今天遭遇大規模網路攻擊，引發外界質疑涉足政治的馬斯克是否淪為攻擊目標，或他開除X前身推特（...

美債大漲 資金狂潮逃往避險 PIMCO專家說美國例外論正消退

美國公債漲勢擴大，亞洲和歐洲公債連袂上漲，關於美國經濟放緩、甚至可能陷入衰退的疑慮激發投資人對避險資產的需求。品浩（Pi...

川普關稅打擊信心最強明證 達美航空轉而調降財測

達美航空（Delta Air Lines）調降第1季營收和獲利展望，理由是經濟「不確定性」導致消費者和企業信心下滑。

避險基金上周五大舉拋售個股 高盛：規模堪比疫情之初

高盛（Goldman Sachs）周一發布報告指出，避險基金上周五大舉出脫個股，規模創逾兩年新高，其中部分交易規模不下2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。