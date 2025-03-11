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避險基金上周五大舉拋售個股 高盛：規模堪比疫情之初

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
投資人擔心槓桿水位較高的避險基金恐持續去風險，阻礙市場回穩。路透
投資人擔心槓桿水位較高的避險基金恐持續去風險，阻礙市場回穩。路透

高盛（Goldman Sachs）周一發布報告指出，避險基金上周五大舉出脫個股，規模創逾兩年新高，其中部分交易規模不下2020年3月，當年基金經理人在疫情之初大砍曝險部位 。

美股主要指數周一重挫，那斯達克綜合指數大跌4%，市場擔憂美國總統川普的關稅政策恐讓全球最大經濟體陷入衰退。

避險基金Typhon資本管理公司執行長 James Koutoulas說：「這是一場典型的去槓桿緊縮潮。」

高盛分析，避險基金對個股拋售規模是兩年來之最，部分基金集中交易去風險的舉動，堪比2020年3月。高盛也提到2021年1月那一波，當時避險基金不敵散戶投資人追捧「迷因股」，大舉回補空單。

避險基金在去槓桿之際，正值整體基金槓桿達到新高的水準。高盛另一份報告顯示，避險基金股票部位總槓桿倍數為帳面的2.9倍，為過去五年來最高。

部分投資人向路透表示，他們擔心槓桿水位較高的避險基金恐持續去風險，阻礙市場回穩。

避險基金出脫多空部位，高盛指出，這些都是市場集中的交易，即多數投資人持有的部位。

高盛發現，全球11大類股中有10類呈現避險趨勢，尤以工業類股最明顯。

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