快訊

資生堂年度營收大虧24億 學者分析原因：前社長失算了

逃兵又爆教唆傷害 王大陸當兵3月13日報到役期1年

美股重挫 台股開盤跳水失守22000大關 台積電5分鐘大跌28元

甲骨文財報財測都失色 盤後跌逾3% 喊話AI需求沒放緩

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
甲骨文認為先進AI運算需求無放緩跡象，公司長期成長展望強勁。路透
甲骨文認為先進AI運算需求無放緩跡象，公司長期成長展望強勁。路透

美國軟體巨擘甲骨文（Oracle）上季財報和本季財測都令市場失望，儘管預期2026、2027年度營收將強勁成長，同時表示先進AI運算需求沒有放緩跡象，但難敵市場賣壓，股價大幅波動後下跌逾3%。

甲骨文公布，在截至2月28日止的會計年度第3季，營收成長6%至141億美元，低於分析師平均預估為144億美元；剔除特定項目後每股盈餘1.47美元，低於分析師預估的1.49美元。

其中，雲端事業營收上季成長23%至62億美元，也低於市場預期的63億美元。

不過，甲骨文表示訂單激增，且預期不斷成長的雲端事業，有望帶動未來兩個會計年度的營收。

甲骨文截至2月28日的季度剩餘履約價值（一項衡量訂單的指標）為1,300億美元，高於前一季的973億美元。甲骨文預期，在今年6月展開的2026會計年度營收將成長15%，2027年度將成長20%，而分析師的平均預估為分別成長13%和14%。

執行長凱芝（Safra Catz）周一在聲明中表示：「我們已與多家全球領導科技公司簽署雲端協議，其中包括OpenAI、xAI、Meta、輝達和超微。」她在財報會議上補充說：「隨著我們有更多量能上線，營收將明顯加速」，原本拖累雲端量能擴大的零件延誤交貨問題可望在6月展開的新年度第1季緩解。

甲骨文的雲端基礎設施部門由於能支援AI專案對算力的需求，業務蓬勃發展。甲骨文說，其雲端基礎設施部門營收年比成長49%至27億美元。該部門是協助企業把工作量從自家的資料中心轉移出去。

甲骨文董事長艾里森在聲明中說：「我們正按計畫在今年將資料中心量能提升一倍。客戶需求正在創紀錄水準。」

凱芝在財報後的電話會議上還表示，甲骨文今年度的資本支出將增加一倍多，達到160億美元，並補充說，需求正「大幅」超過供應。

不過，本季財測低於預期。甲骨文預期截至5月底止的本季營收成長8%至10%，低於分析師平均預估的11%增幅；預期經調整後每股盈餘1.61美元至1.65美元，低於分析師預估的1.79美元。

甲骨文公布財報後，股價在盤後一度大漲6%，但稍後轉跌，跌幅達3.3%。截至收盤，甲骨文股價今年來跌11%，符合大盤整體走勢。

延伸閱讀

聯發科2月營收下滑9% 淡季有信心…本季財測可望達標

彭博：美Stargate首座設施配逾6萬顆輝達超級晶片

神達報喜 2024年獲利增12倍

鴻海天時地利人和…贏的關鍵

相關新聞

特斯拉為何單日狂瀉15%？股價已腰斬 馬斯克坦承事業有很大困難

電動車大廠特斯拉股價周一（10日）收盤暴跌15%，為五年來最大跌幅，反映市場日益擔憂特斯拉的需求不振。執行長馬斯克同日受...

恐慌性拋售持續…道指跌近900點 那指創2年半最大單日跌幅

持續3周的市場拋售潮進一步加劇，投資人擔心關稅政策的不確定性將導致經濟陷入衰退，而川普總統上周末在接受採訪時並未排除這種...

甲骨文財報財測都失色 盤後跌逾3% 喊話AI需求沒放緩

美國軟體巨擘甲骨文（Oracle）上季財報和本季財測都令市場失望，儘管預期2026、2027年度營收將強勁成長，同時表示...

Nvidia股價續跌、科技七雄市值蒸發7,590億美元 專家怎麼看？

去年笑傲市場的科技股在2025年面臨艱難局面，「科技七雄」市值在周一總共蒸發7,590億美元可為明證。

雲端服務供應商CoreWeave和OpenAI敲定119億美元合約

正籌備上市的人工智慧（AI）雲端運算供應商CoreWeave ，已和OpenAI簽下一份價值119億美元的五年合約。

彭博：蘋果擬大幅改革軟體 變更作業系統外觀

路透社今天援引彭博（Bloomberg News）報導，知情人士透露，蘋果公司（Apple Inc.）準備在今年稍晚對軟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。