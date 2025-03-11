Nvidia股價續跌、科技七雄市值蒸發7,590億美元 專家怎麼看？

去年笑傲市場的科技股在2025年面臨艱難局面，「科技七雄」市值在周一總共蒸發7,590億美元可為明證。

科技七雄周一市值暴跌，單日損失是有史以來最大（可追溯到2012年5月18日Meta Platforms上市當天）。雖然特斯拉（Tesla）跌幅領先，但蘋果（Apple）和輝達（Nvidia）的損失金額更大：蘋果下跌4.9%，該公司市值抹去1,740億美元；輝達重挫5.1%至106.98美元，為去年9月9日以來的最低收盤價，市值蒸發1,390億美元；特斯拉股價跳水15.4%，市值少掉1,300億美元。

川普關稅的經濟殺傷力大

川普關稅反覆不定，投資人擔心經濟衰退，導致股市動盪，標普500指數八個交易日內有七天的漲跌波動超過1%。

經濟已釋出一些疲軟訊號，主要是訪調顯示悲觀情緒增加。亞特蘭大聯邦準備銀行編製的一系列即時指標表明，美國經濟可能已陷入萎縮。

經濟學家正在下調對今年經濟表現的預測值。例如高盛的David Mericle將他對2025年底美國經濟成長的預測，從2.2%調低到1.7%，因關稅看起來比他先前預測的高，但僅略提高明年經濟衰退的可能性至五分之一，因為如果經濟風險看起來變嚴重了，白宮可以選擇改變政策。

市場關注科技業的AI投資

經濟憂慮的陰霾加深了科技業的各種憂慮，包括承諾投資AI項目的巨額支出還算不算數。

Wedbush分析師Daniel Ives敦促投資人要有耐心。他周一下午寫道：「我們顯然需要穩定的川普政策，投資人急欲得悉遊戲規則......但這些都會在未來幾個月內發生，而我們相信這不會大幅改變未來幾年AI革命的軌跡。」

他將輝達、蘋果、特斯拉、微軟和Palantir Technologies視為他的最佳選股，建議投資人目光放遠。他補充說，川普的政策立場「絕不會改變即將到來的2兆美元AI資本支出」。

科技股貴不貴有不同觀點

Melius Research分析師Ben Reitzes評論，「此時，我們相信輝達和其他幾家AI半導體與硬體公司的股票被低估，適合買進。這不代表股票短期內表現會好，因為一些有關監管和包括關稅在內地緣政治的關鍵問題仍不明朗」。他維持對輝達的買入評級，但將兩年目標價從195美元下調至170美元。

Reitzes相信，輝達下周的GPU技術會議（執行長黃仁勳預定18日進行主題演講）應該會給出長期的正面積極訊號。他說，「我們期待明確的GPU創新路線圖，包括Blackwell之後的產品」。

但Glenmede策略師在周一開盤前指出，「市場最大型公司和其他相關技術寵兒享有的溢價仍然很可觀，儘管已從峰值下降」。

科技七雄裡，只有微軟和亞馬遜的股價跌幅，分別為3.3%和2.4%，小於那斯達克綜合指數的挫低4%，但鑒於它們是最大型公司之一，市值蒸發依然可觀，分別為980億美元和500億美元。

至於谷歌母公司Alphabet和Meta，周一分別下跌4.4%和4.5%， 市值各損失970億和700億美元。

美國公債價格走高

相較於股市血崩，投資人推高了美國公債的價格，拉低殖利率。10年期美國公債的殖利率從上周五稍晚時的4.32%跌至4.22%。隨著對經濟的憂慮加深，自1月份接近4.8%以來，就一路下滑。