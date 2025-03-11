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彭博：蘋果擬大幅改革軟體 變更作業系統外觀

中央社／ 班加羅爾10日綜合外電報導
蘋果公司（Apple Inc.）準備在今年稍晚對軟體進行重大改革。路透
蘋果公司（Apple Inc.）準備在今年稍晚對軟體進行重大改革。路透

路透社今天援引彭博（Bloomberg News）報導，知情人士透露，蘋果公司（Apple Inc.）準備在今年稍晚對軟體進行重大改革，將改變作業系統外觀以及iPhone、iPad與Mac的介面。

這篇報導指出，這次的變革大致是以蘋果混合實境頭戴式裝置軟體Vision Pro為藍本，將包括圖示、選單、應用程式、視窗與系統按鈕風格的更新。

一週前，蘋果推出支援人工智慧（AI）功能的新iPad Air與MacBook Air，以提高旗下裝置的吸引力。

彭博報導，蘋果打算簡化使用者瀏覽與控制裝置的方式，作為改革的一部分。

蘋果未立即回覆路透社的置評要求。

蘋果計劃在6月的全球開發者大會（WorldwideDevelopers Conference）重點展示這個新軟體，這次大幅改革的關鍵目標是讓不同的作業系統看起來相似且更趨一致。

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