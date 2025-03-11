特斯拉為何單日狂瀉15%？股價已腰斬 馬斯克坦承事業有很大困難

電動車大廠特斯拉股價周一（10日）收盤暴跌15%，為五年來最大跌幅，反映市場日益擔憂特斯拉的需求不振。執行長馬斯克同日受訪時表示，他現在經營事業「有非常大的困難」，但他預期將在川普政府再任職一年。

特斯拉股價10日收盤重挫15.4%，報每股222.15美元，自去年12月17日股價創下每股479.86美元新高以來，迄今已暴跌52%，市值蒸發逾8,000億美元。周一的跌幅是特斯拉歷來第七大跌幅。

分析師紛紛調降交車量預估

引發特斯拉周一暴跌的因素，是瑞銀分析師史帕克（Joseph Spak）調降對特斯拉第1季和全年交車預期。Robert W. Baird & Co.分析師卡洛（Ben Kallo）也在3月6日下調對特斯拉的交車量預期。

史帕克預期特斯拉本季度僅交車36.7萬輛，比他先前的預估減少16%。他也不再預期特斯拉今年的銷量會高於去年，預期年比下滑約5%。特斯拉高層主管先前曾預期公司今年交車數恢復成長。

史帕克表示：「雖然我們確實預期Model Y的改版會帶來幫助，但我們認為訂單量有些低迷。」他引用特斯拉中國網站的數據顯示，客戶只需等待二到四周即可交付新款Model Y。

自從馬斯克加入川普政府擔任政府效率部（DOGE）負責人以來，特斯拉的股價每周都在下跌，已連跌七周。

DOGE正在進行一項廣泛而有爭議的行動，削減聯邦政府支出和員工數量。

馬斯克坦承事業目前「有非常大的困難」但喊話股價長期安好

一名網友在社群平台 X 張貼出特斯拉股價歷來最大單日跌幅紀錄。馬斯克則回應說：「長期而言將依然安好。」

馬斯克周一在接受福斯財經新聞網採訪時也表示，他預期將在川普政府再任職一年。主持人表示，馬斯克身為DOGE負責人，「您正在放棄您其他的東西。您現在經營其他事業的情況？」

馬斯克則回應：「有非常大的困難」，接著笑了，「是的，我認真的」。

他說：「我在這裡只是想讓政府更加高效，消除浪費和詐欺，事實上迄今，我們已經有了良好的進展。我們目前每年節省超過40億美元，因此這非常重要。」

馬斯克爭議太多 傷害特斯拉銷量

然而，馬斯克的煽動性政治言論、與川普政府合作，已經傷害特斯拉的品牌形象，更引發不少人發動抗議，甚至在特斯拉服務中心出現縱火或破壞行為，電動車銷售連帶受影響。例如在德國，由於馬斯克對該國大選發表看法，當地今年頭兩個月特斯拉銷量崩跌70%。

美銀分析師周一在報告中表示，特斯拉在歐洲的1月新車銷量暴跌約50%，部分原因是人們對該品牌的厭惡日益加劇。

在中國大陸，上海廠生產的特斯拉在2月銷售銳減49%至僅僅30,688輛，為2022年7月來最低，反映難以追上同業比亞迪的腳步。