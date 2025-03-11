日圓兌美元一度走升突破147 市場動盪帶動避險需求

日圓兌美元周一走高，全球股市重挫和美國公債反彈，投資人普遍轉向安全資產。

日圓兌美元升值0.5%，至147.27。盤中一度升至146.64，是去年10月初以來最高價位。

不過，美元兌歐元、瑞郎和英鎊等一些主要貨幣的匯率卻上漲，投資人對近期在這些貨幣上的多頭部位獲利了結。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）微升0.1%至 103.900。

華爾街股市周一大跌，那斯達克綜合指數下跌逾4%，創六個月新低，科技股、非必需消費類股和通信服務股紛紛下挫。

Bannockburn Global Forex 首席市場策略師Marc Chandler說：「除了美元和少量獲利回吐之外，最大的題材是股市持續下滑和美國利率下降。」「上周美國利率的下降認為是美元的一個壓力，而今天我們看到兩年期和10年期收益率下降了8到9個基點。」

美元兌另一避險貨幣瑞士法郎在盤中大部分時間下跌，但隨後回升。美元兌瑞士法郎終場走強 0.26%，至 0.882。

歐元兌美元貶值 0.1%，報 1.0823 美元，但在四個月高點附近徘徊，因為市場預期歐洲可能會增加對烏克蘭的軍事援助支出。歐元上周創下了16年來最好的一周表現。

倫敦證交所集團的數據顯示，交易商預計聯準會（Fed）今年降息75個基點，其中6月降息的定價已經被完全消化。投資人將關注周三公布的美國通膨數據。

美國 10 年期公債殖利率下跌 9.7 個基點，至 4.221%。通常與美聯儲利率預期同步變動的2年期債券收益率下降了 9.6 個基點，至 3.906%。

加幣兌美元貶值 0.6%至 1.4459 加元。前央行總裁卡尼周日取得壓倒性勝利，成為加拿大自由黨領導人並出任總理，他或將在貿易關稅問題上和川普政府對抗。

加密貨幣方面，比特幣 跌至四個月低點，報 78,488.64 美元，跌幅為 5.5%。乙太幣大跌 7%，報 1,905.10 美元，盤中一度創下 2023 年 11 月以來最低。