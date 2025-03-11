X大當機！馬斯克：遭大規模網路攻擊 IP位址顯示來自烏克蘭

社群平台X於10日發生大規模當機，數以萬計美國用戶受影響，X平台老闆馬斯克（Elon Musk）表示，這起當機事件是由「大規模網路攻擊」所致。

路透報導，馬斯克在X上發文指出，「我們每天都遭到攻擊，但這次是以大規模資源所致。要麼是一個大型、協調一致的組織和／或有國家牽涉其中。」

根據Downdetector.com數據，截至美東時間9日下午1時14分，仍有 1萬700名美國用戶 無法登入X平台。當機通報數量在短暫下降後再度攀升，達2萬6579名用戶，而稍早高峰時一度飆升至 4萬人。

目前X平台尚未提供進一步細節，工程團隊正在處理問題，並試圖恢復系統穩定性。

衛報報導，馬斯克未提供證據佐證他的說法，但當天稍晚他接受福斯商業新聞訪問時重申X遭到網攻，且IP位址顯示攻擊來自烏克蘭地區。