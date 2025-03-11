道瓊跌近900點 那斯達克崩落4% 市場擔心經濟衰退成真

美國股市周一大跌，美國總統川普不排除美國今年可能陷入衰退，投資人對美國經濟放緩疑慮更加強烈。

道瓊工業指數大跌890.01 點，跌幅2.1%，報 41,911.71 點；標普 500 指數在交易的最後一小時收窄跌幅，但收盤仍大跌 155.64 點，跌幅 2.7%，報 5,614.56 點；那斯達克綜合指數潰退 727.90 點，跌幅深達 4%，報 17,468.32 點。

大型科技股延續跌勢。特斯拉(Tesla)股價大跌15%，創 2020 年 9 月以來的最大單日跌幅。其他「科技七雄」——蘋果公司(Apple)、微軟(Microsoft)、Alphabet、亞馬遜公司(Amazon.com)、輝達（NVIDIA）和Meta下跌了2%至5%不等。

費城半導體指數大跌4.9%，輝達（NVIDIA）大跌5.1%，台積電ADR跌 3.6%。

川普不排除美國今年陷入衰退的可能性，他告訴福斯新聞(Fox News)，「將有一段過渡期，因為我們正在做的事情非常重大。商務部長盧特尼克則告訴NBC News：「美國不會出現衰退。」

有投資人表示，川普政府對可能引發經濟衰退似不在乎的態度令市場人士感到不安，他們原本認為，川普支持成長的立場將提振經濟和市場。由於擔心關稅將阻礙經濟成長，科技股受到的打擊尤其嚴重。

所謂的恐慌指標Cboe波動率指數(VIX)一度邁向30，觸及8月以來的最高水準。標普 500 指數自 2023 年 11 月以來首次收盤跌破 200 日移動均線，這是市場密切關注的支撐位。

「目前仍存在下跌風險」，花旗的美國股票交易策略主管Stuart Kaiser表示，「你必須聽懂白宮的暗示，他們願意容忍股市的一些短期痛苦」。摩根士丹利策略師威爾森提醒投資人對貿易戰下經濟成長放緩前景保持警覺。

滙豐周一下修美股評級，理由是關稅帶來的不確定性，而在德國放鬆財政改革的提振下轉而看好歐洲股市。路透對經濟學家進行的一項調查顯示，美國、加拿大和墨西哥的經濟衰退風險正在增加。

美國國會山莊立法者正設法通過一項支出法案，以避免政府停擺，這給市場增添了不穩定性。

中國大陸對部分美國進口商品徵收的報復性關稅於周一生效，而美國對某些基本金屬徵收的關稅預計將在本周生效。

Coinbase和MicroStrategy分別大跌17.6%和16.7%，追隨比特幣疲態。