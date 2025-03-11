X平台當機 馬斯克：遭大規模網攻

中央社／ 德州巴斯特羅普10日綜合外電報導

社群平台X今天發生當機，根據斷線問題追蹤網站Downdetector.com，有數以萬計美國用戶受到影響。X平台老闆馬斯克表示，事件肇因於大規模網路攻擊

路透社報導，馬斯克（Elon Musk）在X發文說：「發生針對X的大規模網路攻擊（目前仍然如此）。我們每天都遭到攻擊，但這次是以大規模資源進行的。要麼是一個大型、協調一致的組織和／或有國家牽涉其中。」

根據Downdetector.com，X當機情況斷斷續續發生，截至美東時間下午1時14分，仍有1萬700名美國用戶無法登入該平台。

通報當機用戶數在短暫下降後又增至約2萬6579。稍早這數字最高時曾經來到4萬。

X 網路攻擊 馬斯克

延伸閱讀

鎖定「川普紅人」 英媒揭中資祕密流入馬斯克旗下公司

馬斯克出這招結束俄烏戰 挨轟站隊俄羅斯但他自認理解局勢

波蘭為烏克蘭星鏈與馬斯克爭執 盧比歐斥不知感恩

要切斷烏克蘭星鏈服務？波蘭外長和馬斯克爆發口水戰

相關新聞

提高3.1%…日企底薪32年最大漲幅 支撐升息

日本企業底薪寫下卅二年來最快增速，在日本銀行（央行）衡量經濟成長前景之際帶來正面訊號，也為升息展望提供進一步支撐。

川普：今年經濟可能衰退 政策難免帶來「些許動盪」

美國總統川普表示，關稅和貿易政策帶來「些許動盪」是難免的，且不排除今年可能出現經濟衰退。紐約股市三大指數10日早盤開低走...

大摩：推演最糟情況 美股恐重挫20%

摩根士丹利（大摩）投資長威爾森說，美股標普500指數受累於關稅恐衝擊企業獲利、以及財政支出縮減等隱憂，可能再挫跌5%。他...

美股早盤／賣壓再現！道瓊工業指數大跌逾300點 特斯拉重挫逾7%

隨市場對美國經濟放緩的疑慮加深，美股賣壓再度湧現，紐約三大指數10日早盤全面重挫，道瓊工業指數大跌322點。

中國經濟數據欠佳讓市場擔憂 亞股收盤走勢不一

中國2月消費者物價陷入通縮，引發外界再度擔心這個全球第二大經濟體，亞股今天收盤走勢不一

科技七雄賣壓再起 美股道瓊期指盤前大跌近400點

隨著經濟放緩疑慮漸增，特斯拉、輝達等美股科技七雄10日盤前大跌，拖累美股三大期貨指數全面走低，道瓊指數期貨挫跌385點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。