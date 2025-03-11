投資人憂美國經濟衰退 美股盤中續挫、那指跌逾3%

中央社／ 紐約10日綜合外電報導

在各家企業應對關稅增加之際，美國總統川普（Donald Trump）拒絕排除美國經濟陷入衰退的可能性，華爾街股市今天盤中持續走跌。

美東時間上午11時45分（格林威治時間15時45分）左右，科技股為主的那斯達克綜合指數下挫3.04%，來到17642.31點。標準普爾500指數下挫大約1.82%，報5664.98點。

道瓊工業指數大跌1.07%，報42343.38點。

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的特斯拉（Tesla）股價一度重摔逾8.2%。

指數 美國 馬斯克

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