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提高3.1%…日企底薪32年最大漲幅 支撐升息
日本企業底薪寫下卅二年來最快增速，在日本銀行（央行）衡量經濟成長前景之際帶來正面訊號，也為升息展望提供進一步支撐。
日本厚生勞動省昨公布，一月企業底薪比一年前提高百分之三點一，是一九九二年十月來最大增幅。另一薪資趨勢指標顯示，全職勞工的薪資成長百分之三，是去年七月來首次達此一水準。
整體而言，相關數據顯示薪資基本趨勢依然堅穩，即便通膨持續侵蝕勞工的家庭預算，相關數據可望讓日銀繼續邁向逐步升息之路。
薪資相關數據發布後，日本十年期公債殖利率昨天一度升至百分之一點五七五的二○○八年來高點，凸顯出市場對日銀將繼續升息的預期。
日本首相石破茂昨在國會答詢指出，「據我所知，日銀已接近達成物價目標」。
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